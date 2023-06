Jedním z kandidátů je stávající krizový manažer Jan Rohlík. „Po zralé úvaze jsem se do veřejného řízení přihlásil, neboť mě ta práce baví a mám podporu od kolegů," sdělil Deníku zastupitel, který by v případě neúspěchu podle svých slov nadále pokračoval ve svém oboru - stavebním průmyslu.

Nadstandardní plat pro milenku? Rozbroje kolem mělnického krematoria gradují

Dalším uchazečem na post ředitel technických služeb je Miloslav Jindra, který už ve funkci působil. „Rozhodl jsem se, že to zkusím, i když je mi jasné, že šance je malá," potvrdil Deníku Jindra, který považuje za správné, aby ukázal, že jeho odvolání nebylo na místě. „Určitě někteří čekají, že se nepřihlásím, aby pak mohli říkat: Vždyť se podívejte, ani se nepřihlásil," poznamenal.

Zdroj: Alena Hedvíková

Výběrové řízení vyhlásilo město jako zřizovatel příspěvkové organizace. Lhůta na podání přihlášek byla do 20. června, v příštích dnech či týdnech bude následovat výběr kandidátů. Výsledek by mohl být podle vedení města znám do konce června.

Turbulentní období v Technických službách Mělník

Na konci loňského října, po komunálních volbách, došlo k odvolání ředitele Miloslava Jindry bez udání důvodu. Na jeho místo byl dočasně dosazen Jan Rohlík.

Zaměstnanci příspěvkové organizace se rozhodli vyhlásit stávkovou pohotovost a na zasedání zastupitelů města 14. listopadu žádali vysvětlení. V oficiální zprávě o stávkové pohotovosti kromě spokojenosti s bývalým ředitelem a odkazem na finanční zisk, který technické služby každoročně vykazovaly za jeho působení, poukazovali i na energetickou a ekonomickou krizi.

Vedení města si ale za svým rozhodnutím stálo. Zaměstnancům starosta Tomáš Martinec sdělil, že se nemusí bát o práci. „Měli jsme indicie, že je nutné udělat audit, abychom získali správné informace o fungování technických služeb," uvedl tehdy starosta.

Následovalo také veřejné propírání údajného poměru Jindry s výrazně mladší kolegyní Tinou Skalickou, dnes už bývalou vedoucí krematoria. Oba také přišli očistit svá jména na veřejné zasedání zastupitelstva, a to v únoru letošního roku. K žádnému smíření však nedošlo. Skalická ve funkci skončila letos na jaře.