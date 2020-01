Vedení města vyhlásilo nové výběrové řízení na zhotovitele modernizace autobusového terminálu v Mělníku. Původní výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu úprav podmínek v zadávací dokumentaci. Samotná realizace se z tohoto důvodu nepatrně posune.

V současné chvíli zní tedy plán tak, že práce by měly začít přibližně v dubnu a hotovo by mělo být do konce října.