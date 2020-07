Jde například o zařízení a vybavení domácností, nábytek, kočárky, dětská jízdní kola, hračky, nádobí nebo knihy a další starší předměty, které jsou ale funkční a zbytečně by skončily mezi odpadem, neboť mohou být dále využívány.

„Firma halu postaví za cenu přes šest a půl milionu korun. Dotace z Operačního programu Životní prostředí přitom pokryje částku zhruba pět a půl milionu,“ připomněl mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

Práce by měly začít v lednu, hotovo by mělo být do posledního zářijového dne následujícího roku.

Podobná centra vznikají i v dalších městech České republiky, například v Jincích, Brně, Heřmanově Městci nebo Chrudimi. Za hranicemi se podobná hala nachází třeba ve Vídni, kde se stala i turistickou atrakcí.

Jiří Štraub