Mělník plánuje další navýšení počtu stojanů pro jízdní kola. Jak potvrdil místostarosta Petr Volf, dochází k tomu průběžně v rámci několika investičních akcí. „Přibude zhruba šedesát nových cyklostojanů, každý pro dvě kola,“ vysvětlil Volf.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Nové stojany se objeví například u právě rekonstruovaného autobusového terminálu, kde by měly být práce hotové do konce roku.

Možnosti, kam odložit bicykly, se rozšiřují i podél cyklostezky Kostelec nad Labem – Mělník, otevřené před prázdninami. V návaznosti na budování Labské cyklostezky navíc začala loni na podzim dostavba úseku od Kel do Mělníka. Trasa pokračuje od areálu bývalé čističky odpadních vod k ulici Na Hadíku, kde naváže městská stezka.