Mělník opravil mosty a komunikace za 145 milionů

Mělník – Generální oprava starého mostu přes Labe, který je pojmenován po veslaři Josefu Strakovi, se blíží do finále. Do konce tohoto měsíce by měl být oficiálně otevřen i pro automobilovou dopravu.

dnes 06:28

Most Josefa Straky.Foto: Deník / Walterová Barbora

Podle Jiřího Guttenberga z oddělení správy a údržby mělnické radnice celkovou rekonstrukcí prošly v Mělníku za poslední dobu dva mosty. Ten druhý je v Okružní ulici. „Město za oba dva proinvestovalo jedenašedesát milionů korun, přičemž osmačtyřicet z toho bylo z dotací,“ uvádí Guttenberg. Na mostě Josefa Straky se však objevily nečekané komplikace s hnízdícími holuby. Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla je starý most optimálním hnízdištěm holubů. „I přes veškerý hluk a pohyb dělníků se holubi na svá místa vracejí. Dokonce, i když jim dělníci shodí hnízdo, za pár dní je tam znovu,“ vysvětlil místostarosta s tím, že stará konstrukce je ideálním prostředím právě pro holuby, protože tam nemají žádného přirozeného nepřítele. Vedení radnice teď řeší otázku, jak most ochránit proti nezvaným hostům. Vypisují výběrové řízení na dodavatele ochranných sítí, kde je ale podmínka, že se do železné konstrukce nesmí nijak zasahovat. Není možné je navrtat ani nalepit, aby se nepoškodila nová antikorozní ochrana. Plošné rekonstrukce a opravy místních komunikací byly v Mělníku provedeny v délce jedenácti kilometrů, což znamená 60 tisíc metrů čtverečních nových povrchů. „Při těchto akcích bylo proinvestováno 84,2 milionů korun, z toho bylo 40 milionů korun z dotací,“ vysvětlil Jiří Guttenberg. Nový kabát tak dostaly například mělnické ulice Kpt. Jaroše, Pražská, Přístavní, Fügnerova nebo například Macharova. ČTĚTE TAKÉ: Vzácný dudek se vrátil do Milovic ČTĚTE TAKÉ: Bytů na Mělnicku výrazně přibylo

Autor: Barbora Walterová