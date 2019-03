„Jde o další části mělnického podzemí, které dosud nikdy nebylo pro veřejnost přístupné. Zájemci budou mít možnost poprvé a pouze na jeden den navštívit dvoupatrové sklepení domu na rohu Palackého ulice a ulice Kněžny Emmy,“ vysvětluje Martin Klihavec, který je zároveň kronikářem města Mělníka. V tomto sklepě je zavedena elektřina pouze v prvním podzemním patře, druhé patro osvětlené není, proto je nutné, aby si návštěvníci vzali na prohlídku baterky.

„Přístup bude volný průběžně po celý den, neděláme žádné rezervace ani objednávky vstupenek. Prohlídku lze absolvovat i s dětmi. Moc děkujeme panu Kopeckému, že nám umožní prohlédnout si krásné podzemí jeho domu,“ dodává Klihavec.

V minulosti byly už otevřeny pro veřejnost například sklepy U Straků, kde mohli návštěvníci vidět například veslařský trenažér. Betonový bazén, který v minulosti sloužil jako trenažér pro místního veslaře Josefa Straku, podle něhož je pojmenovaný i starý most. Nad ním ve výšce asi 150 centimetrů je další vchod, který vede do spojovací chodby podélně pod Palackého ulicí. Do této chodby je napojeno nejen několik sousedních domů, ale i domy z protější strany ulice. Jedná se tak o největší podzemní komplex, který lze v Mělníku nalézt.

Naposledy mohli návštěvníci projít na začátku listopadu loňského roku sklep v domě číslo 114 v Palackého ulici. I ten byl otevřen pro veřejnost pouze na den.