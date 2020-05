„Úmyslem je, aby byly terminály vybaveny moderními informačními systémy, disponovaly dostatečnou plochou jako parkoviště P+R, aby byly vybudovány stojany pro jízdní kola, protože moderní doprava dnes předpokládá kombinaci různých druhů transportu,“ uvedl mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

Vedení města tak dělá vše proto, aby byla tato investice města úspěšná. „Odhadované náklady tohoto projektu se vyšplhají na 26 milionů korun, z čehož přibližně 17 milionů tvoří přislíbená dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedl Milan Schweigstil.

To ale není jediná investiční akce ve městě. Mělník vybral dále i firmu, která zhotoví v Mateřské školce Mlaznice nové chodníky a osvětlení. To vyjde zhruba na 1,2 milionu korun. „Tuto částku by mělo uvolnit zastupitelstvo města z rezervy na svém jednání v pondělí 11. května,“ řekl místostarosta.

Svého zhotovitele má také další projekt: rozptylová loučka Na Ráji. Bude se tak jednat o nové pietní místo. Nejnižší nabídku podala stavební firma za zhruba 306 tisíc korun. „Práce budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy a dokončení díla se plánuje na konec srpna letošního roku,“ dodal Milan Schweigstil.