Stávající držitelé karet se mohou do poloviny ledna dostavit na městský úřad, kde budou převedeni do nové elektronické databáze. K dalšímu prodloužení platnosti již v budoucnu nebude osobní návštěva potřeba. „Osobní kontakt proběhne jenom jednou, což je velká výhoda,“ potvrdil místostarosta Milan Schweigstill. „Potřebné informace získáme nyní a další prodlužování už bude probíhat pouze dálkovým přístupem,“ vysvětlil.

Nový elektronický systém bude mimo jiné automaticky kontrolovat trvalá bydliště a registraci vozidel všech registrovaných osob. Novinkou je, že na jednu parkovací kartu bude možné zaregistrovat více vozidel, což dosavadní papírové karty neumožňovaly. Parkovací místo však pochopitelně zůstává pouze jedno.

Žádný limit na počet karet není zatím stanovený. „Je možné, že například podnikatelé budou požadovat druhou nebo třetí kartu. Je to velice individuální a těžko se to dává do nějakých pravidel. Takže rozhodnutí o přidělení další karty jsme nechali na radě města. Pokud si někdo podá žádost, tak rada jako kolektivní orgán rozhodne,“ dodal místostarosta.

Prioritou jsou nyní především rezidenti. Těm by se současná cena za parkování neměla zvyšovat. Částka tedy zůstává 1200 korun za rok. V případě abonentních karet pro podnikatele se cena patrně zvýší. Její výše však ještě bude předmětem diskuze.