Nyní s odstupem několika týdnů si plně uvědomuji skutečnost, že výměna na postu ředitele technických služeb vnesla do celého kolektivu nejistotu. Především obavy o zachování pracovních pozic, čemuž z lidského pohledu naprosto rozumím. Všichni zaměstnanci i přes stávkovou pohotovost pracovali na sto procent. Na druhou stranu mě osobně velice mrzí účelově vypouštěné nepravdy a dezinformace, které se nezakládaly na pravdě a které podle mého názoru jen přilévaly olej do ohně.

Jaké dezinformace máte na mysli?

Například, že se město Mělník chystá Technické služby prodat či privatizovat nebo fámy o nějakém masivním propouštění. Jsem opravdu velice rád, že se podařilo vzájemně si vše vyjasnit a po ukončení stávkové pohotovosti začít spolupracovat v atmosféře vzájemné důvěry.

Nepřišlo vaší koalici rozhodnutí odvolat ředitele radikální? Nebyla jiná volba?

Ředitele příspěvkové organizace volí a odvolává rada města, ve které jako zastupitel nejsem. Takže dotaz musíte směřovat na členy rady města. Samozřejmě, že vždy existují různé volby a v tomto případě se radní rozhodli pro radikální řešení. Jako profesionální manažer plním pouze zadání zřizovatele. Já sám mám rád rychlá a přímá řešení v případech, kdy je to možné. Může to být momentálně nepříjemné, ale je to fér pro obě strany. Chození kolem horké kaše vyvolává jen nejistotu a život mě naučil, že to nepřináší nic dobrého.

Zaměstnanci technických služeb vyhlásili stávkovou pohotovost. Kvůli řediteli

Můžete v krátkosti okomentovat proces předávání funkce s dnes již bývalým ředitelem Miloslavem Jindrou?

Předávání funkce probíhalo z obou stran bez jakéhokoliv problému. Velice oceňuji přístup pana Jindry, který po sedmi letech tento post opustil, a chci vyzdvihnout zásadní obměnu vozového a strojního vybavení, která se za jeho působení odehrála. Ještě několik let budeme hradit odpisy v objemu cca 6,5 milionů ročně, ale máme vybavení na velmi vysoké úrovni.

Mezi zaměstnanci byl Miloslav Jindra velmi oblíbený.

Mám rád v životě upřímnost, a tak nebudu zastírat můj obdiv nad popularitou, kterou pan Jindra měl u celého kolektivu. S něčím podobným jsem se v pracovním životě ještě nesetkal a budu velice rád, pokud se mně osobně podaří tuto štafetu se ctí převzít. Vím, že to nebude jednoduché a že důvěra se dlouho buduje a rychle ztrácí.

Ale vaše role je dle dostupných informací pouze dočasná a vedle auditu máte za úkol připravit výběrové řízení na nového ředitele.

Technické služby musí nejdříve projít vnitřním auditem a připravit zadání a požadavky na výkon funkce ředitele. Je nutné si uvědomit, že každá manažerská pozice podléhá zadání, které v tomto případě určuje zřizovatel, kterým je město Mělník. Během mého dočasného působení chci spolu s kolegy a vedením města připravit koncept fungování Technických služeb do konce volebního období v roce 2026 a nový ředitel by se měl této koncepce držet. To bude podle mě zcela jasné zadání. Podle odhadů si myslím, že by mohl být celý proces dokončen do poloviny roku 2023.

Mělnický starosta: Technické služby prodat nechceme, je to dezinformace

Co čeká tedy technické služby v nadcházejících měsících?

V první řadě bude důležité vyhodnotit, jaký typ a druh auditu budeme požadovat. Kolegyně z ekonomického a účetního oddělení mě požádaly, aby audit nezačal dřív jak v březnu 2023 a to s ohledem na roční závěrkové operace. Této žádosti jsem vyhověl. Dalším tématem, které musíme řešit, je provoz krematoria. Byla provedena celá řada investic v řádu miliónů korun, ovšem to nejdůležitější nás čeká. Buďto generální oprava pecí, nebo nákup nových či nějaké jiné další řešení. Bohužel bývalý nájemce předal budovu a technologie v dost zanedbaném stavu a město Mělník, respektive Technické služby musí nyní řešit důsledky.

Jaká je situace ve firmě teď?

Ukončení stávkové pohotovosti beru jako odrazový můstek k nastolení vzájemné důvěry. Myslím, že kolegové poznali, že jsem otevřený každé debatě, která má potenciál něco zlepšit, a nebojím se zeptat, když něčemu nerozumím. A také když udělám chybu, tak se za ní omluvím. Určitě pochopíte, že nemohu hodnotit postoj kolegů vůči mně, ale pokud mohu vyjádřit své pocity, tak si zvykám na nové prostředí velice rychle. Řeknu to jednou větou. Kolegové v technických službách jsou fajn parta, která dělá svoji práci s láskou a možná to bude znít divně, ale i přes prvotní napětí je radost s nimi spolupracovat.