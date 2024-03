/FOTO, VIDEO/ Středeční ráno 13. března přineslo pro některé obyvatele Mělníka nemilé překvapení. Ve Fričově ulici začalo plánované kácení stromů, proti kterému vznikla v uplynulých týdnech petice.Osud jednadvaceti sakur, které svými kořeny zasahovaly do tamního chodníku, je zpečetěn.

Kácení sakur v ulici Fričova v Mělníku | Video: Alena Hedvíková

Během středy má padnout celkem jednadvacet vzrostlých, ovšem podle odborníků zničených stromů. Radní pro dopravu Jindřich Špergl připomněl, že pokácené stromy budou nahrazeny novými, znovu sakurami. Ještě před tím však budou provedeny nutné práce.

„Kořeny stromů zasahují nejen do chodníků, ale i do sítí, které vedou pod vozovkou. Vykácením umožníme sítě přeložit a vysázet nové stromy tak, aby měly lepší podmínky," uvedl a dodal, že se stavebními pracemi by se mělo začít už v dubnu.

Na jaře už nerozkvetou. Lidé podepisují petici za záchranu mělnických sakur

Proti plánovanému kácení sakur už dříve vznikla petice, jejíž zakladatelkou je Klára Dědová. „Ve Fričově ulici se kácí, aniž by kdokoli o nějakém zmírnění kácení dále vyjednával nebo odpověděl na moje připomínky a návrh zmírnění kácení, ke kterému jsem došla se samotnou projektantkou," okomentovala aktuální situaci zakladatelka petice, která neskrývala rozezlení. „Je mi z toho špatně. Za sebe mohu říci, že jsem se snažila udělat, co jsem mohla, abych nesmyslné kácení stromů zastavila," doplnila.