Mělnické sanatorium pro lidi s alzheimerem zasáhl požár. Klienti byli evakuováni

Režim pro klienty bývalého centra seniorů byl z toho důvodu omezený. „Měli jsme na pondělí naplánované jablečné pečení pro seniory, to jsme museli zrušit,“ potvrdila zaměstnankyně organizace s tím, že obědy se rozvážely po patře. V úterý dopoledne byli klienti Amfionu převezeni zpět.

Druhý stupeň poplachu

U požáru, který se vypukl minulý týden, zasahovali hasiči z Mělníka i okolí. Naštěstí nedošlo ke zranění. I přesto, že byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, nedošlo k rozsáhlému poškození budovy.

„Škody nejsou až tak rozsáhlé. Poškozená byla pouze servisní část. Co se týče ubytovacích prostor a jídelny, ty zůstaly neporušeny. Podařilo se nám chod rychle uvést do provozu a dnes dopoledne ve spolupráci s ČSAD jsme přesunuli klienty zpět do sanatoria,“ uvedl v úterý ředitel Amfionu Jaroslav Novotný.