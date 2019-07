Mělničtí radní na svém posledním zasedání schválili vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele „Koncepce Smart City Mělník“. Zároveň také vrcholí příprava zadávací dokumentace pro výběr dodavatele analytických koncepčních pokladen a návrhů řešení týkajících se korporátního řízení města, uplatnění sdílených služeb a zajištění softwarové podpory pro správu majetku města včetně všech městských organizací.

Řídící centrum systému smart city. Ilustrační foto. | Foto: Antonín Schejbal

„Výběrové řízení na zpracovatele by mělo být ukončeno i s podpisem smlouvy do podzimu letošního roku. Poté má zpracovatel šest měsíců na to, aby celou koncepci pro Mělník vytvořil. Měla by tak být dokončena do jara příštího roku,“ říká vedoucí kanceláře vedení úřadu Mělník Barbora Walterová Benešová.