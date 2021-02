„Město má plán zimní údržby místních komunikací, kde jsou všechny ulice rozděleny do čtyř kategorií, podle toho, jak mají být ošetřeny. První tři určují pořadí, v jakém budou ulice uklizeny, čtvrtá kategorie pak zahrnuje ulice, kde se zimní údržba neprovádí,“ uvedl na webu města místostarosta Milan Schweigstill (Máme rádi Mělník).

Podle něj je hlavní zásadou při posypu a odklízení sněhu to, že se nejdříve ošetřují komunikace svažité. Stejně jsou vymezeny chodníky ve městě. Seznam ulic je k nahlédnutí na webových stránkách.

Kdo by si ale myslel, že s prvními vločkami bude jeho ulice, i když patří do první kategorie, uklizena, spletl by se. „Ulice zařazené jako první v důležitosti, musí být ošetřeny do čtyř hodin po tom, co přestane sněžit. Ulice zařazené ve druhé kategorii do 12 hodin a v pořadí třetí důležitosti po ošetření předchozích komunikací, ale nejpozději do 48 hodin,“ vysvětlil místostarosta.

Na odklízení sněhu a posypu se podílí 29 lidí. Tři z nich jsou dispečeři, 16 potom tvoří posádky vozů a 10 lidí posílá Technickým službám úřad práce v rámci takzvaných veřejných prací.

Ne všichni jsou ale v jednom okamžiku v zápřahu, podle radnice se střídají ve směnách. Na celé město mají městští silničáři k dispozici dva velké sypací vozy, které udržují silnice sjízdné. Na užší uličky se potom používá multikára a na údržbu chodníků jsou v činnosti dva takzvané holdery, tedy malé uklízecí automobily. Všechny stroje byly letos nejvíce v provozu zkraje minulého týdne.

Tři dny sněžení přišly mělnické technické služby na 650 tisíc korun. Ve skladech technických služeb je možné uskladnit maximálně 535 tun posypové soli, která se obvykle nakupuje v létě, kdy je její cena nejpříznivější. Už teď je z mělnických zásob ovšem spotřebována více než polovina. Že odklízení nejde vždy podle představ lidí ukázal i fakt, že sněžení zkraje minulého týdne zavinilo i to, že technické služby nestihly vyvézt plné popelnice.

„Omlouváme se občanům za problémy se svozem odpadu. Kvůli nesjízdným komunikacím a poruše svozové techniky nebylo možné zajistit svoz v některých ulicích,“ uvedla mluvčí radnice Barbora Walterová Benešová. „Super rychlost od radnice. Popelnice jsme měli před domem od neděle a dneska (středa 10. 2. – pozn. red.) nám dáte vědět, opravdu velké díky,“ reagovala na omluvu na facebookové stránce města Martina Zelinková.