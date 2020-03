Aktuální situaci okomentovala Barbora Walterová Benešová, mluvčí mělnické radnice. „Dětská hřiště uzavíráme proto, že se tam shlukovali lidé, což je nyní zakázáno. Některá hřiště jdou uzavřít mechanicky, některá budou zajištěna páskou a všude bude viset cedule s nařízením starosty,“ vysvětlila mluvčí. V přestupkovém řízení mohou lidé za nedodržení dostat pokutu až do výše 20 tisíc korun, podotkla.

V současné době v rámci pořádkové služby hlídá městská policie jak samotné dodržování karantény, tedy i na hřištích, ale i nošení roušek, které je v současné době povinné. „Zatím vše řeší domluvou. Ale podle vyjádření ředitele městské policie Ladislava Hošmánka drtivá většina lidí už roušky na veřejnosti má,“ řekla Barbora Walterová Benešová.

Strážníci ale na tento úkol nejsou sami. Jak řekl Pavel Truxa, mluvčí středočeské policie, pokud muži zákona při své hlídce narazí na někoho bez roušky, tak ho upozorňují na současná opatření. „Říkáme lidem, ať si roušku vezmou. Pokud zaznamenáme i nějakou skupinu osob a domluva nestačí, máme zákonné oprávnění vykázat je z určitého místa,“ vysvětlil. Podle jeho slov nechce policie lidi nijak omezovat, ale spíše preventivně působit a zamezit shlukování.

Jak podotkla policejní mluvčí Vlasta Suchánková, Policie ČR spolupracuje s krajskými hygienickými stanicemi v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. „Přestože nejsme v tomto případě příslušným správním orgánem, reagujeme na podněty občanů a v případě porušení pravidel karantény je oznamujeme příslušnému správnímu orgánu,“ řekla.

V jiných městech v kraji se ale stává, že si někteří lidé nedají říct a přesto se scházejí; když nemohou do hospody, vezmou si alkohol s sebou a zábavu si užívají v parku. V Mělníku ale takové problémy podle mluvčí radnice nezaznamenali. „Nezaznamenali jsme takové problémy,“ odpověděl na dotaz, zda lidé porušují karanténu.

Třebaže v Kralupech nad Vltavou neřešili přímo problém s porušováním karantény na dětských hřištích, narazili tam na jiný problém. První den totiž platilo omezení, že od 10 do 12 hodin mohou v obchodech nakupovat jen senioři nad 65 let. „Až deset procent lidí tam nakupovalo prokazatelně ve věku pod 65. Reagovali jsme na první podněty a poslali tam hlídky strážníků, aby to více kontrolovaly,“ uvedl místostarosta Vojtěch Pohl. První den tak strážníci upozorňovali nakupující, aby se situace další dny neopakovala.

V Neratovicích strážníci městské policie kontrolují, jak se věci mají. "Až na ojedinělé případy obyvatelé Neratovic tato opatření dodržují. V případě, že se tomu tak neděje, řeší to zatím pouze domluvou, či napomenutím," řekl starosta města Roman Kroužecký. Jak dále řekl, je pro něj překvapením, že disciplinovanější jsou mladí. "Ty prakticky nevidíme bez ochrany úst, oproti seniorům, kteří to stále trochu podceňují," dodal.