84. ročník Mělnického vinobraní odstartoval v pátek 15. září po obědě a přilákal první návštěvníky. Bohatý program doplňuje široká nabídka jídla a pití. Zjistili jsme pro vás, kolik za občerstvení zaplatíte.

Pořadatelé očekávají okolo třiceti tisíc platících návštěvníků. V předprodeji prodali téměř čtyři tisíce vstupenek. Pokud si plánujete koupit vstupenku na místě, určitě budete potřebovat hotovost. U vstupů není terminál s platebními kartami a platit lze pouze hotově. Jednodenní vstupné vychází na 250 korun, třídenní na 450 korun.

U stánků s jídlem je ve většině případech terminál, takže tam by problém s placením vzniknout neměl. Ve fotogalerii u článku můžete najít, na kolik vychází pivo a burčák, ale i párek v rohlíku.

Program:

Pátek 15. 9. 2023

Hlavní scéna

14:00 Slavnostní vyzvánění zvonů

14:05 Slavnostní zahájení

14:10 Woodwind Orchestra - ZUŠ Mělník

16:00 Rainbow Gospel Choir

18:00 Poletíme?

20:00 OffBeat Orchestra

22:00 UDG

23:30 7krát3

Country scéna

15:30 Ptaszek&Bužma

17:00 Pavel Čadek

18:30 Kalandra Memory Band

20:00 Chlapi v sobě

Zámecká scéna

15:00 Nové divadlo Mělník

16:00 Jan Burian

17:30 Prime Time Voice

19:00 Václav Koubek a přátelé

20:30 ROZÁLIE

21:40 Taiyó to Tsuki - 太陽 と 月 - Slunce a Měsíc

Dětská scéna

16:00 – 18:00 Zábavné odpoledne s princeznou

Degustační dvůr

15:00 – 22:00 Stánek Cechu českých vinařů

Loutková scéna

Tento den je scéna bez programu.

Sobota 16. 9. 2023

Hlavní scéna

10:00 Velký dechový orchestr Mělník

12:00 ATMO music

14:00 Kašpárek v rohlíku

15:30 Průvod Karla IV.

17:00 Katarína Knechtová

19:00 Pokáč

20:30 Ohňostroj

21:00 Ben Cristovao

22:30 Precedens

23:55 Nick Hillson

Country scéna

10:00 ASM

11:30 Baťa a Kalábůf nežný beat

13:00 Creedence Czech Revival

14:30 Nezmaři

17:00 Folk Team

18:30 Druhá Tráva

20:00 Netřesk

Zámecká scéna

10:00 Rytíři Mělničtí a SHŠ Bakaláři

10:40 Ergo

11:15 Ordo Military

11:50 Vampyrus Iuvenilis

12:15 Alchymista Bavor

12:50 Rytíři Mělničtí a SHŠ Bakaláři

13:20 Ergo

13:55 Ordo Military

14:30 Vampyrus Iuvenilis

14:55 Alchymista Bavor

16:30 MyBand!

18:00 LuckySings duo

19:30 Mr. Loco

21:00 Xavier Baumaxa

Dětská scéna

10:30 – 11:30 Zábavné dopoledne s princeznou

11:00 – 18:00 Hrajeme si v podzámčí

14:00 – 15:00 Kouzelné divadlo – Jakub Bílek

16:00 O Aničce Růžičce

Degustační dvůr

10:00 – 22:00 Stánek Cechu českých vinařů

13:00 + 15:00 + 18:00 The Brownies

Loutková scéna

10:45 Punch and Judy Show

11:40 Pohádka Agnes a Drak

12:45 Punch and Judy Show

13:00 Ukázky sokolnictví

13:40 Humlivadlo: Pohádka o kouzelných dudách

14:30 Punch and Judy Show

14:45 Grupo Axé capoeira workshop

15:20 Bubingo: Pejsek, kočička a myš

15:55 Punch and Judy Show

Neděle 17. 9. 2023

Hlavní scéna

10:00 Blue Cimbal

11:00 Trestání nepoctivých řemeslníků

12:00 Jarošovci/ Jarošáček

14:00 Slza

16:00 Vojtěch Dyk

Country scéna

11:30 Isara

13:00 St. Johnny

14:30 Bára Hrzánová & Bachtale Apsa

3 Zámecká scéna

10:00 Švitorka

11:30 Chrapot a kapela Red Leaf

12:25 představení Nomadic

13:15 Průvod - Sokoli a tanečnice

13:30 Pohřební kapela

15:00 Koncert v barvách SeMaForu

Dětská scéna

11:00 – 17:00 Hrajeme si v podzámčí

11:00 – 12:00 Zábavné dopoledne s Pepištou

13:45 Pohádka Sváťova dividla

14:30 Sokolnictví – ukázka

5 Degustační dvůr

10:00 – 17:00 Stánek Cechu českých vinařů

13:00 + 15:00 Blue Cimbal

Loutková scéna

13:00 Ukázky sokolnictví

Doprovodný program

Husova ulice – Loutková scéna

Dobový kolotoč pro děti

Doprovodná hudba flašinetu

Vinobraní v muzeu

Jako každoročně se Regionální muzeum Mělník připojí k programu tradičního Mělnického vinobraní! V muzejní kavárně s posezením na historických hradbách můžete ochutnat česká vína z Mělníka a Velkých Žernosek. Atrium muzea je klidovou zónou pro ty, kteří chtějí na chvíli uniknout vřavě Vinobraní.

Ve velkém sále bude k vidění interaktivní rodinná výstava Kašpárku hraj! V kavárně přivítá návštěvníky výstava fotografií Ladislava Záruby s poetickým názvem Obloha, malířka pomíjivé krásy nad posvátnou horou Říp. ‍

Otevírací doba muzea:

Pátek: 9–17h (expozice, výstavy), 9–22h (kavárna)

Sobota: 9–17h (expozice, výstavy), 9–22h (kavárna)

Neděle: 9–17h (expozice, výstavy, kavárna)

www.muzeum-melnik.cz

Vyhlídkové plavby lodí Fidelio

V pátek a neděli plavby k soutoku Labe a Vltavy s jedinečnou vyhlídkou na Mělník při slavnostech vinobraní. Plavební řád ke stažení na www.fidelio1.cz

tel: 727 957 602, 602 270 398

Celodenní zázemí pro rodiny s dětmi

Rodinám s malými dětmi budou k dispozici prostory Rodinného centra Kašpárek (v objektu Proboštského úřadu naproti chrámu sv. Petra a Pavla). Tady můžete své děti přebalit, nakrmit a ohřát jim dětskou stravu.

K dispozici jsou nočníky, jídelní židličky, dětské příkrmy a mnoho dalšího.

Otevírací doba: sobota 9-19h, neděle 9-16h.