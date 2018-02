Mělník vypisuje konkurz na posty školních ředitelů

Mělník – Radnice vypsala konkurz na posty ředitelů všech mělnických škol. Podle starosty Ctirada Mikeše o tom rozhodla městská rada na svém pondělním zasedání.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Šamánek

„Konkurz na ředitele všech školských zařízení ve městě, tedy i mateřských škol, proběhne během března nebo dubna letošního roku,“ uvedl starosta s tím, že noví ředitelé budou jmenování znovu po šesti letech. Zároveň dodal, že není problém, aby současní vedoucí škol svůj post obhájili.

Jediná škola, které se ředitelský konkurz netýká je Základní škola Jindřicha Matiegky v Pražské ulici. „Tam byl Vladimír Škuta jmenován až o rok později. Konkurz se ho tedy bude týkat až v roce 2019,“ vysvětlil Ctirad Mikeš.

Vedení radnice ovšem vysvětluje, že není cílem vyměnit vedení škol, ale motivovat ředitele. „Jednou za šest let by měli ředitelé přijít své období ve funkci zhodnotit, co se podařilo a co ne a představit novou koncepci na dalších šest let,“ řekl Ctirad Mikeš, který zároveň vysvětlil, že hodnotící komise se převážně bude skládat z městských radní, kteří ve finále schvalují jmenování nového ředitele na další šestileté období.