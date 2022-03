Stane se tak prostřednictvím tzv. balíčků pomoci pro zahřátí duše. „Je třeba rozdělit je do čtyř kategorií podle toho, komu jsou určené. Zalepenou krabici je třeba popsat příslušnou kategorií,“ stojí na oficiálních stránkách města.

A co by měl balíček obsahovat? Tašky pro děti do 6 let například deky, bačkory, hračky, omalovánky, mýdla šampony, kartáčky a zubní pasty. Balíčky pro děti od 6 do 10 let by měly obsahovat podobné věci. V krabicích pro teenagery by měly být k nalezení ponožky, polštáře, zápisníky, pera, ručníky, deodoranty, tampony a lahvičky s dezinfekcí.

Poslední kategorie je určená pro ženy a seniory. Specificky by v balíčcích měly být také léky.

Asistenční centrum pomoci Ukrajině zahájilo provoz v Kutné Hoře. Pojede nonstop

Krabice bylo ve čtvrtek odpoledne možné nosit na Městský úřad Mělník, nám. Míru 51 k zadnímu vchodu z parkoviště úřadu.

V pátek je bude možné odevzdat v Centru dopravní výchovy, ovšem pouze do 14 hodin. Večer mají totiž už zamířit na Ukrajinu.