Mělník - Ministersřtvo změnilo financování hráze v Mělníku, město musí iinvestovat více ze svého

Z pokladny města Mělníka padne na stavbu protipovodňové hráze o bezmála dva miliony více, než bylo původně v plánu. Finální částka tak přesáhne šestnáct milionů korun.

Ministerstvo zemědělství, přes které do stavby za více než půl miliardy korun tečou evropské peníze, totiž nyní změnilo podmínky financování.

A takový přístup se mělnickým zastupitelům samozřejmě příliš nezamlouval.



Přesto však navýšení nákladů z městské kasy schválili. Podle mělnického starosty Ctirada Mikeše to bylo nevyhnutelné.



„Rozhodnutí ministerstva mi na stůl přišlo na sklonku května. Nikdo nám nevolal, nikdo o tom s námi nejednal, není to slušné, ale my se s tím musíme smířit," konstatoval Mikeš a dodal, že město nemůže připustit, aby se stavba zdržela. „Jde o akci, ke které dojde jednou za sto let. Náklady se vyšplhají na 547 milionů korun. Navýšení účasti města jsme museli protlačit za každou cenu," připomněl starosta Mělníka.



S dvoumilionovým navýšením nákladů nesouhlasili zejména opoziční zastupitelé. Milan Sweigstill uvedl, že jde o vydírání za strany státu, proti kterému je potřeba se bránit. Jeho spolustraník Ondřej Tichota současně upozornil na neslušnost vůči obyvatelům na druhé straně řeky, kam se má voda při případné povodni vylévat.



Protipovodňový systém v délce zhruba čtyři kilometry má Mělník ochránit před stoletou vodou. Bude sestávat ze tří částí – mobilních stěn u Vinařství Lobkowicz, kombinace sypané a betonové hráze u mělnického přístavu a ze sypané hráze u čtvrtí Pšovka a Mlazice. Stavba by měla být hotova v létě příštího roku.