„Dorazily jen tři nebo čtyři. Většinou jde o skutečně malé detaily, počínaje tím, že někdo někde kdysi vysadil strom a chce, abychom ho zachovali. Další připomínky se týkají počtu parkovacích míst,“ řekl mělnický místostarosta Milan Schweigstill a doplnil, že jeden z občanů požadoval rovněž přidání stojanů na jízdní kola.

Mělník v současné době vybírá projektanta, který začne pracovat na projektové dokumentaci. „Jakmile ji budeme mít, vyplynou nám z ní požadované náklady a uvidíme, jestli se alespoň něco z toho zařadí do rozpočtu na příští rok,“ potvrdil Schweigstill, podle kterého byly katalyzátory k revitalizaci tři hlavní důvody i to, že právě tyto ulice představují neuralgické body Mělníka. „V Nemocniční ulici se nachází plac, na kterém se už dlouhou dobu parkuje. Místo je ale neutěšené, tvoří ho z velké části panely. Přitom jde o frekventovanou část, kde se parkuje i v souvislosti s nemocnicí,“ vysvětlil místostarosta.

V ulici U Cihelny se zase aktuálně buduje velké lékařské centrum, které potřebuje parkovací místa. Jeho majitelka je navíc ochotna podílet se na nákladech. „Přistoupili jsme k tomu, že bychom ulici revitalizovali celou, a majitelka by si z velké části financovala parkovací místa, aby splnila podmínky stavebního úřadu,“ připomněl Milan Schweigstill.

To Plavební ulici už teď čeká oprava veřejného osvětlení. V rámci revitalizace by tam měl vzniknout také chodník.

„Protože je široká, plánuje se, že by se v ní udělal pruh, ve kterém by mohly parkovat zájezdové autobusy. A to už od příštího roku,“ řekl místostarosta s tím, že autobusy by mohly v budoucnu vyvézt turisty na parkoviště Na Svini, kde by se pro návštěvníky nacházelo i zázemí. Pak by vozy odjely parkovat do Plavební ulice. „Mohly by tam stát celý den, aniž by překážely ve městě,“ poznamenal Schweigstill.

Cesta k přístavišti

Barbora Walterová Benešová z kanceláře vedení úřadu doplnila, že v budoucnu by z Plavební ulice měla vést přístupová cesta až k malému přístavišti, které chce v ulici Rybáře naproti vinařství vybudovat společnost České přístavy. Stávající cesta už je v nevyhovujícím stavu. „Plavební ulici by mělo město postupně vylepšovat, přidat tam nějaké sociální zázemí, posezení,“ dodala Walterová Benešová.

Jiří Štraub