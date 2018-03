Mělník zavádí svoz bioodpadu, lidé dostanou popelnici zdarma

Mělník – O popelnici na bioodpad budou moci lidé žádat už od poloviny dubna. První hnědou nádobu budou mít zdarma, pokud budou mít zájem o další, budou si ji muset zaplatit. Dosud měli lidé pouze možnost odvézt bioodpad do sběrného dvora. Mělník plánuje zakoupit zhruba dvě tisícovky speciálních nádob.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Ludmila Korešová

Mělník od začátku května začne nabízet obyvatelům svoz bioodpadu. Poprvé odvezou popeláři odpad ze zahrádek ve středu 9. května. Zájemci, kteří mají v Mělníku pozemky nebo trvalé bydliště, mohou požádat o bezplatnou zápůjčku popelnice. Bioodpad se bude svážet každé dva týdny, vždy v lichý týden.

O zapůjčenou popelnici si Mělničané mohou poprvé říct na městském úřadě v pondělí 16. dubna. Podmínkou je, že žadatel musí být občanem Mělníka a zároveň nesmí dlužit na poplatcích za svoz komunálního odpadu.

Podle mělnického starosty Ctirada Mikeše se město o náklady rozdělí s firmou, která bude odpad svážet. Radnice za tuto službu pro občany zaplatí něco málo přes půl milionu korun. Město si od zavedení svozu bioodpadu slibuje snížení množství komunálního odpadu. „Snížením množství komunálního odpadu podle města klesnou náklady na jeho zpracování, tyto peníze pak budou použity právě na službu svozu bioodpadu. Městu s náklady nepomáhá žádná dotace,“ ujistil Ctirad Mikeš.

Lidé na sídlištích ve městě popelnice na bioodpad k dispozici mít nebudou. „Lidé nejsou příliš disciplinovaní a v těchto nádobách by zůstávalo velké množství kuchyňského odpadu, který se musí dále sanovat. V nádobách může skončit cokoliv. Na sídlištích se to nedá smysluplně udělat," řekl starosta Mělníka s tím, že takový pokus už zkoušelo mnoho měst po celé republice a mezi panelovými domy jsou popelnice na bioodpad nesmyslné.

Doposud mohli obyvatelé Mělníka vozit bioodpad do sběrných dvorů, ale málokomu se chtělo cestovat. A mnohdy ani nebyla možnost jak to odvézt. „Často se stává, že lidé nacpou bioodpad do běžné popelnice na její dno, kam popeláři nevidí. Zavedení svozu bioodpadu je jakási nadstandartní služba pro místní lidi,“ vysvětlil Mikeš.

Většina Mělničanů tuto službu od radnice uvítá. „My se sice na zahradě snažíme kompostovat, ale nemáme zase takovou plochu, aby se nám tam všechno vešlo. Takže já si určitě zajdu na radnici pro popelnici na bioodpad mezi prvními,“ potvrdil Jan Dvořák z Mělníka.

Co patří do hnědého kontejneru na bioodpad

- zemědělský, zahradnický, rybářský a myslivecký odpad

- dřevařský odpad – zbytky desek a nábytku, papírové, lepenkové a dřevěné obaly

- odpady z kožešnického a textilního průmyslu

- stavební a demoliční odpady

- odpady z čištění vod

- odpady z domácností – to znamená zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, čistý starý papír, lepenka, papírové kapesníky, zbytky vlasů a vousů, popel ze dřeva

- odpady ze zahrady – tím se rozumí posekaná tráva, listí, větvičky, drny, trus býložravých hospodářských zvířat, stará zemina i hlína z květináčů, piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpka, spadané ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny



Co nepatří do biologického odpadu?

- kosti, maso a kůže

- mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy

- plasty, sklo, sutě a kameny

- chemické látky a jejich obaly

- pytlíky z vysavače

- cigarety

- textil

- jednorázové pleny

- omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje.