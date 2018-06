Mělník zavádí systém vratných kelímků, chce tím snížit odpad

Mělník /ANKETA/ – Unikátní projekt, který zajistí méně odpadu po konání všech kulturních akcí v centru města, vymyslelo vedení mělnické radnice. Zavádí totiž systém vratných plastových kelímků. Ty jednorázové jsou totiž bezesporu největším objemem odpadu při všech konaných akcích po celém Česku.

Za vratný kelímek zaplatí návštěvník každé kulturní akce v Mělníku padesátikorunu. Rozhodlo o tom vedení zdejší radnice po tom, co tento systém vyzkoušelo už při pivních slavnostech v květnu letošního roku ve spolupráci se zdejším pivovarem. Po slavnostech bylo totiž o třetinu méně odpadu, než na předchozích velkých akcích.

Podle mělnického místostarosty Petra Volfa chtějí dát všem pořadatelům akcí v centru města podmínku používání vratných kelímku, pokud se tento systém osvědčí. „Návštěvník přijde ke stánku s použitým kelímkem a na místo něj dostane čistý kelímek s objednaným pitím,“ vysvětlil Volf s tím, že lidé si navíc mohou kelímky po skončení akcí ponechat. Budou totiž potištěny logem každé konkrétní kulturní akce a ještě na nich najdou výčet těch největších událostí ve městě, jako například tradiční Vinobraní nebo třeba Vinný košt.

„Pokud se ten systém osvědčí i na vinobraní, tak by to od příštího roku bylo podmínkou pro konání akcí minimálně na náměstí," dodal Volf. Radnice podle něj nyní řeší otázku, zdali pořídí své kelímky a bude je organizátorům akcí pronajímat, nebo nechá organizátory vypořádat se s podmínkou po svém.

Plastové kelímky navíc stánkaři nebudou vymývat na místě sami. Jen ty špinavé posbírají a město zajistí jejich odvoz a vyčištění.

Ani většina místních obyvatel není proti zavedení tohoto ekologičtějšího systému. „Podle mě to není vůbec špatný nápad, alespoň se člověk nebude na vinobraní brodit mezi kelímkama, protože někteří lidé ho nejsou schopni ani zahodit do koše,“ tvrdí Petr Horák z Mělníka.

Najdou se ale i ne moc souhlasné názory. „Už se vidím, jak budu celý večer hlídat jeden kelímek, abych ho někde nezapomněla. A dávat si uleptaný kelímek za pas bude asi dobré lákadlo pro vosy a jinou havěť,“ tvrdí Klára z Neratovic.

Názory z Facebooku

Jiří Krejsa - Na spoustě festivalů to takhle dělají několik let (např. Pražský majáles), kde je tisíce lidí a žádný kelímky tam na zemi nenajdete.

Standa Lovec Grimaldi - Kdyby lidé nebyli prasata, tak je nenajdete taky řekl bych. Ale kupříkladu já bych z kelímku nepil mě to nechutná, jak není pivo ze skla.

Tereza Štěpničková - Řekla bych, že je to skvělý nápad… Lidé jsou a vždycky budou prasata… Ale třeba je toto trochu zbrzdí…

Alena Krausová - Všude je snaha o omezení používání jednorázových plastů, vyplývající ekologická zátěž je obrovská. A vzhledem k tomu, že se plast našel už i v Mariánském příkopu lze mluvit o zamoření. Velryby umírají se sto kily plastových odpadků v žaludku. Želvy s vrostlými brčky už snad viděl ve zprávách každý. A někdo ještě přemýšlí, jestli opakované použití kelímku má smysl???

David Loub - Bomba, měl jsem kelímek s háčkem-šel pověsit.