Mělník zpřístupní další podzemní sklepy

Mělník – Mělnický osvětový a okrašlovací spolek zavede milovníky podzemí do dalšího historického sklepa pod historickým centrem Mělníka.

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek spolu s městem Mělník otevřelo na jeden den sklepení U Straků.Foto: Deník / Barbora Walterová

Podle místního kronikáře Martina Klihavce bude tentokrát v sobotu 10. listopadu otevřen sklep v Palackého ulici v domě čísla popisného 114. „Přístupný bude pro všechny zájemce od devíti do sedmnácti hodin díky ochotě a laskavosti jeho majitelů,“ uvádí Klihavec s tím, že dvoupatrový sklep bude opět otevřen pouze jeden den.

V minulosti byly už otevřeny pro veřejnost například sklepy U Straků, kde mohli návštěvníci vidět například veslařský trenažér. Betonový bazén, který v minulosti sloužil jako trenažér pro místního veslaře Josefa Straku, podle něhož je pojmenovaný i starý most. Nad ním ve výšce asi 150 centimetrů je další vchod, který vede do spojovací chodby podélně pod Palackého ulicí. Do této chodby je napojeno nejen několik sousedních domů, ale i domy z protější strany ulice. Jedná se tak o největší podzemní komplex, který lze v Mělníku nalézt.