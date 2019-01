MĚLNÍK - Už dnes večer měla být uzavřena křižovatka ulic Cukrovarská a Pražská v Mělníku. Pravděpodobně k tomu však nedojde.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák

Společnost Středočeské vodárny, která v místě počítá s opravou havárie kanalizační sítě, musí akci přesunout na později. Důvodem je složité dopravní řešení při průjezdu ulice. Ta je velmi vytížená, jde totiž o hlavní trasu na Neratovice a Prahu procházející Mělníkem. „Je to velmi rušná křižovatka a do uzavírky je nutné dořešit odklon autobusových linek včetně náhradních zastávek,“ řekla pro Mělnický deník Lenka Kozlová, mluvčí Středočeských vodárem. Kdy k uzavírce dojde, není zatím zřejmé. Objízdná trasa směrem z centra bude vedena přes ulice Nemocniční a Bezručova, dočasně by měla být obousměrně otevřena ulice Italská. O přesném termínu uzavírky vás budeme informovat na stránkách Mělnického deníku.