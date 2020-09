„Máme tady i železnou zásobu ochranných pomůcek pro případ, kdyby se na nás obrátil hasičský záchranný sbor, městská policie, školy nebo naše příspěvkové organizace. Jsme schopni jim něco poskytnout, ale není to úplně na dlouho,“ doplnil Petr Volf.

Současná zásoba by podle něj vystačila zhruba dva měsíce. Město bude navíc pro sebe i příspěvkové organizace dělat centrální nákupy. „Jednotlivé organizace si ale musí, pokud to jde, pomůcky zajistit samy. Železnou zásobu sice máme, kdyby se náhodou něco stalo, ale nemůžeme ji vyplýtvat hned na začátku,“ upozornil místostarosta.

Město maximum pomůcek pro preventivní užití nakoupilo už v době nouzového stavu. „Stát garantoval, že nám náklady v rámci koronavirové krize bude schopný alespoň částečně uhradit. Část jsme ale stejně museli pořizovat z vlastní rezervy,“ doplnil Volf s tím, že lze nakoupit pomůcky jen do nějaké částky vyhrazené v rozpočtu. Navýšení množství pomůcek by se prý řešilo operativně v průběhu druhé vlny. „Hůř se nyní pořizují rukavice. S nimi byl problém i na jaře,“ varuje místostarosta.

Roušky a respirátory mají v zásobě také Kralupy nad Vltavou. „Snažíme se na vyžádání zásobovat především městské organizace a samozřejmě i lékařská zařízení. Máme zásobu také případně pro občany, zejména pro seniory,“ sdělil tiskový mluvčí radnice Aleš Levý s tím, že se město bude snažit průběžně reagovat na vývoj nařízení vlády a celé situace v regionu.

Pomoc seniorům

Důraz především na pomoc domovu seniorů pak kladou Neratovice. „Věkový průměr v domově důchodců je 87 let. Kdyby se tam šířila nákaza, mohla by to být katastrofa,“ předeslal starosta Roman Kroužecký a zdůraznil, že město v současnosti pracuje na rozpočtovém opatření, aby si domov mohl nakoupit, jaké pomůcky potřebuje. „Něco málo dostali z kraje, ale to gró stejně děláme my,“ doplnil starosta.

Město disponuje poměrně velkým množstvím dezinfekce, zásobou roušek a hlavně respirátorů. Ty jsou určené hlavně pro lidi v takzvané první linii, například pro městskou policii. „Byl bych spokojený, kdybychom pro naše patnáctitisícové šestnáctitisícové město, měli sto tisíc roušek. To ale nejde, protože by nás to zruinovalo,“ vysvětluje Roman Kroužecký.