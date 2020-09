Rozptylová loučka, která přiléhá přímo ke zdi mělnického krematoria, musela projít proměnou. Město bylo nuceno vyřešit nedovolené odkládání předmětů na pietní prostranství.

Nová rozptylová loučka v Mělníku. | Foto: archiv MěÚ Mělník

„Lidé si tam dávali různé svíčky a květiny. Dokonce už to došlo tak daleko, že si tam občas někdo dal nějaký kámen a v podstatě tam vyrobil malý pomník,“ říká mělnický místostarosta Milan Schweigstill s tím, že takové věci by se ovšem na rozptylové loučce objevovat neměly. „Takové místo by mělo být bez jakýchkoliv takovýchto věcí přímo na ploše,“ dodává Milan Schweigstill.