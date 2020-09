Jejich budoucnost je nyní ovšem nejistá. „Zrušilo se Vinobraní, proběhly místo něj burčákové trhy,“ potvrzuje mělnický místostarosta Milan Schweigstill s tím, že město zatím neuvažuje o omezení vánočních a silvestrovských akcí. „Nyní vše připravujeme navolno a uvidíme, jaké budou pokyny dané hygienou,“ říká místostarosta a připomíná, že město uvolnilo při schůzi zastupitelstva dotaci pro Mělnické kulturní centrum na vánoční trhy, která činí 200 000 korun.

Kralupy nad Vltavou letos zase zvažovaly, že adventní trhy ještě rozšíří. „Kvůli současné situaci ale zvažujeme různé varianty. Jedna z nich je, že by trhy postrádaly kulturní program. Jedinou zásadní slavností by bylo rozsvícení vánočního stromu před radnicí,“ říká tiskový mluvčí radnice Aleš Levý a dodává, že na trzích s různými prodejci by se občané museli řídit určitými zásadami.

„Oslavy by nebyly rozprostřeny na celém Palackého náměstí. Jak to bude přesně vypadat a co všechno bude ve hře, ukáže až čas,“ podotýká mluvčí, podle kterého se Kulturní a společenské středisko Vltava připravuje raději i na variantu, že by trhy neproběhly vůbec. „Nerad bych ale předbíhal,“ upozorňuje Aleš Levý.

Město už zrušilo veškeré jím pořádané akce včetně Dnů Kralup. „Některé akce ještě mají proběhnout, ale nejsou to ty, které pořádá město. Organizátoři se musí řídit vládními nařízeními, případně i doporučením města,“ dodává mluvčí.

Neratovice zase okolnosti donutily zrušit oblíbený Neratovický salon, jenž měl být letos spojený s Festivalem piva. Padla také velká část událostí, jejichž pořadatelé dostali od města grant. „Co se týče adventních trhů, situace je nejistá, ale rozhodně nechceme přijímat žádné rozhodnutí, než to bude bezprostředně nutné,“ předesílá místostarosta Marek Lenc.

V případě Neratovického salonu město čekalo se zrušením akce až do poslední chvíle, která ještě představovala seriózní možnost oznámit informaci subjektům, co na události měly spolupracovat. „Jedná se o stánky, muziku a tak dále. Počkali jsme do nejpozdějšího termínu, kdy to bylo pro všechny strany přijatelné. Stejně tak budeme pokračovat v akcích, které by měly být kolem adventu,“ říká Marek Lenc.