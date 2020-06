Osvěžení v horkých jarních a letních dnech hledají někteří lidé v kašnách nebo zdobných vodních prvcích na náměstích. Mohou tím nejen zařízení poničit, ale také ohrozit sami sebe chemicky upravenou vodou.

Ilustrační foto | Foto: Archiv VLP

Strasti s nevítanými návštěvníky v kašně mívá například Mělník. „Lidé tam občas nechávají v létě koupat děti. Voda ale obsahuje chemikálie, aby zůstávala čistá, a tím může být i nebezpečná. Rodiče by si pak mohli stěžovat, že jejich dítě má ekzém,“ vysvětluje vedoucí kanceláře vedení mělnického úřadu Barbora Walterová Benešová doporučení radnice, aby lidé do vody v kašně nevstupovali. Zároveň by tam neměli pouštět ani své psy.