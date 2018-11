Města se stávají chytřejšími. S mobilem brzy možná i "dojdete" na úřad

Střední Čechy – Známe ta opatření všichni: ještě před deseti lety jsme o nich slyšeli tak maximálně ze sci-fi filmů a literatury; dnes se ale stávají součástí každodenního života. Chytrá města, tedy koncepty Smart Cities, jsou ale více než jenom placení za parkování pomocí mobilu. Města se k nim přiklání v současné době jen pozvolna, každé svým tempem, případně své úřady teprve připravují a konkrétní řešení jsou teprve hudbou budoucnosti.

Ilustrační foto.Foto: www.pexels.com

Pro Kolín, který v republikovém měřítku razí v konceptu Smart City bezesporu cestu – místostarosta Michael Kašpar pojede prezentovat situaci v Kolíně na největší přehlídku Smart City Expo Germany do Německa – je aktuálně žhavým tématem e-government. Tedy elektronický styk s úřadem. On-line přehled, kde se dá zaparkovat na placených parkovištích, zaplatit pomocí mobilu – to má už Kolín vyřešené, vedle dalších zajímavých věcí z této oblasti.

Novinky v oboru e-governmentu slibují obyvatelům to, že budou moci velkou část agendy vyřídit on-line. Celkem čtyři nové systémy umožní lidem komunikovat s úřady na dálku a úředníkům dají nástroje, jak s touto novinkou pracovat – však nové projekty město nazvalo Portál občana, Portál úředníka – a chce mimo jiné zlepšit systém vyvolávání a rezervací např. na odboru správních činností a přestupků, nebo na dopravním odboru.

Smart zařízení dovedou i zachraňovat životy. V Kolíně se jedná o nový projekt dvou SOS hlásek, jedna je před autobusovým nádražím a druhá u lávky ze zálabské strany. Kovové sloupy obsahují lékárničku, hasící přístroj, defibrilátor a zároveň umožňují spojení se záchranářem díky mikrofonu a kameře, které jsou v nich zabudované.

Jednou z novinek jsou například dynamické jízdní řády. Ty totiž ukazují cestujícím, kdy autobus reálně přijede, pokud má nějaké zpoždění – nebo jen údaj, kolik minut je vzdálený od zastávky. „To je propojeno nejen s aplikací Kolín v mobilu, ale zkušebně do několika zastávek, kde se ukazují reálná zpoždění autobusů. Je to také napojeno na velký informační systém na autobusovém terminálu, ještě se to bude vylepšovat,“ řekl kolínský místostarosta Michael Kašpar.

Chytrá řešení zkoušejí také v Mladé Boleslavi. Podle magistrátní mluvčí Šárky Charouskové je koncept Smart City jedna ze strategických oblastí a vedení města se jí chce zabývat prioritně. „Aktuálně v Mladé Boleslavi už třetí měsíc funguje aplikace Boleslav v mobilu, díky níž se lidé mohou jednoduše objednat na úřad, případně vyfotit nejrůznější závady, na které narazí a jednoduše je odeslat příslušné zodpovědné osobě,“ vysvětlila.

Na vylepšení města v této oblasti úzce vedení Mladé Boleslavi spolupracuje s firmou Škoda Auto, která městu darovala zhruba 550 tisíc na studii konceptu přímo pro město. „Určitě se chceme zaměřit především na dopravu, parkování, chytré autobusové zastávky, semafory, pokrytí signálem wi-fi, oblast energetiky a tak dále. Právě proto byl před několika měsíci o kapitolu Smart City rozšířen i strategický plán rozvoje města,“ vysvětlila.

Studie tak podle jejích slov už vznikají, například v oblasti dopravy bude určitě se spuštěním plánovaného parkovacího systému fungovat vše na platformě chytrého města. Vznikne tak přehled volných parkovacích míst, za parkovné bude možné zaplatit pomocí mobilu. „Inspirujeme se dobrou zkušeností měst u nás i v zahraničí. Určitě se do budoucna město nebude bránit ani nápadům typu SOS hlásky, pokud to zastupitelstvo vyhodnotí jako užitečné,“ podotkla Šárka Charousková.

Mělník se chystá věnovat této problematice pozornost. Podle starosty Ctirada Mikeše to je však záležitostí až zhruba za dva roky. „První fáze je vyřešit vše uvnitř úřadu. Děláme zásadní rekonstrukci, aby byla připravena na digitální systém,“ vysvětlil. Jak uvedl, nejde pouze o zavedení aplikací, ale o celé provázání systémů podle toho, jak funguje úřad, i město – do budoucnosti se tak chystá systém, aby lidé mohli vyřídit potřebnou agendu, aniž by museli fyzicky dojít na úřad.

Věc, která by se starostovi pro Mělník líbila, je systém chytrého parkování. Ten je podle něj současně tím jednodušším, který se dá ve městě spustit. „Pochopitelně je nutné zavést takové pokrytí, aby fungovala aplikace, která by řidičům ukázala, kde jsou volná parkovací místa. To bychom chtěli realizovat, to má smysl,“ uvedl. Podle něj by se tím zvýšila i obrátka volných míst – lidé by viděli, jaká místa jsou volná a zda mohou přijet do města.

Co v Mělníku funguje je aplikace, kde mohou lidé vyfotit nedostatky ve městě a ty poslat v podobě tipů na opravu technickým službám.

Rozšíří se tato řešení do zbytku kraje? Budoucnost brzy ukáže…