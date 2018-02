Mělník chce letos začít se stavbou nové školky

Mělník - Se začátkem výstavby nové mateřské školy pro zhruba padesát dětí počítá letošní rozpočet města Mělníka. Podle prvního místostarosty Milana Schweigstilla je už v tuto chvíli vybraný projektant, který zpracovává dokumentaci pro vydání stavebního povolení.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

„Plánujeme začít někdy v červnu. Jakmile dostaneme stavební povolení, začneme s výstavbou,“ potvrdil místostarosta Mělníka s tím, že minimálně budou v letošním roce hotové přípojky. „Musíme všechny inženýrské sítě napojit na Bezručovu ulici.“

Nová školka by měla mít dvě třídy a stane se součástí projektu revitalizace parku Na Podolí. K této úpravě se město chystá už déle než dva roky. Nová budova by měla stát na pozemku, který je v současné době oplocený a zarostlý. Leží na Bezručově ulici za hasičskou stanicí a bývalou budovou Svazarmu.

„Pozemek je majetkem města a tím dojde i k jeho zkulturnění,“ vysvětlil Milan Schweigstill.

Mělník měl nejprve v plánu zrekonstruovat volnou budovu na Slovanech. „Zjistili jsme ale, že technicky by to bylo příliš náročné, protože by se tam musely zvedat stropy, hygienické normy jsou přísné. Vzhledem k tomu, že tato záležitost je velmi palčivá, jsme se nakonec rozhodli, že budeme realizovat novou školku v Mělníku,“ vysvětlil místostarosta.

Vedení města se k tomuto kroku rozhodlo po zjištění, že v předškolních zařízeních ve městě je nedostatek míst. Kvůli nové zákonné úpravě bude podle názoru vedení radnice nedostatečné i navýšení o těchto padesát míst v nové mateřince na Bezručově ulici.

S účinností od září roku 2020 se totiž rozšiřuje vzdělávání v mateřské škole i na děti ve věku už od dvou do tří let. Školky budou muset mít pro dvouleté děti ze spádové oblasti vytvořeny dostatečné kapacity.

Budova nové školky bude postavena zrcadlově, bude mít tedy dvě stejná křídla se dvěma třídami pro přesně 48 dětí.

„Hlavní vchod bude do Bezručovy ulice, kde projekt počítá samozřejmě i s parkovacími místy pro rodiče. Školka bude ale otevřena i na druhou stranu, právě do parku Na Podolí, který budou moci i děti využívat,“ dodal místostarosta města.

- Město Mělník má v současné době 5 mateřských škol

- Ty pojmou 660 dětí

- Nová školka zvedne počet možných dětí o 48 míst

- Nejvíce dětí chodí do Mateřské školy Pod Vrchem, která zajišťuje vzdělávání pro 177 dětí na dvou pracovištích a její součástí je dětská skupina ve věku od 1,5 do 3 let s kapacitou šesti míst.