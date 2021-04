Díky tomu, že město poskytlo zdarma a zrekonstruovalo na vlastní náklady prostory coworkingového centra, mohou všichni zájemci, kteří například i kvůli covidu přišli o pracoviště, využít centrum sedm dní v týdnu.

Jak potvrdila provozovatelka mělnické sdílené kanceláře Magda Hrudková ze spolku Coof, nápad plynul z její vlastní potřeby, kdy při dvou školních dětech, které jsou prakticky už rok doma, má sama deset let homeoffice a klid na práci je nutností. „Vybudováním centra jsem jsem získala i já kancelář a jsem za to strašně vděčná. S manželem jsme prostory vybavili z vlastních peněz a jestli se nám to vrátí za deset let, budeme rádi. Pro nás je důležité, že jsme uskutečnili projekt, který má smysl a lidé to oceňují,“ dodala provozovatelka.

V době covid omezení sice není aktuálně možné používat celkovou kapacitu centra, přesto i v těchto dnech jsou v kanceláři schopni poskytnout denně azyl až šesti příchozím. „Jsme schopni mezi lidmi u stolů dodržet desetimetrové rozestupy. V prostoru jsou navíc používány germicidní UV lampy, které čistí ovzduší od virů a mikrobů. Ty jsme dostali darem a z toho máme také radost,“ dodala Magda Hrudková.

Možnosti využití kanceláře jsou různé od hodinového padesátikorunového pronájmu až po měsíční paušál. Veškeré získané prostředky jdou na provoz centra. Spolek nájemné městu neplatí, má ho ve výpůjčce, ale hradí si veškeré náklady za energie a techniku.

Prostory je možné rezervovat prostřednictvím webových stránek www.cooffmelnik.cz.

Coworkingové centrum funguje například také v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, další jsou v Praze nebo Brně. Využívají je třeba lidé, kterým by se nevyplatilo držet vlastní kancelář, ale potřebují prostor pro pracovní schůzky, prezentaci nebo nemají vhodné podmínky pro práci z domova.