Mělník - Nové oddělení mělnické městské policie bude slavnostně otevřeno v pondělí 1. dubna na Slovanech naproti mateřské škole v místech, kde kdysi bývala Achillea. Do konce pololetí letošního roku bude fungovat ve zkušebním režimu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Lidé budou moci přijít se svými problémy každý týden od pondělí do čtvrtka. V pondělí od patnácti do sedmnácti, ve středu od čtrnácti do šestnácti hodin a v úterý a ve čtvrtek od deseti do dvanácti hodin.