V Husově ulici by ve dvoře rekonstruovaného sídla Městské policie Mělník měla vzniknout přístavba.

Sídlo mělnické městské policie v Husově ulici čeká rozšíření. Vedle řady změn, které se týkají všech pater, má na dvoře vyrůst přístavba, kde by byla například posilovna pro strážníky. Lepší řešení čeká i operační středisko. Nebude to ale hned. Se stavebním povolením počítá město přibližně za rok.

Lepší podmínky pro práci městské policie by měl zajistit projekt na rozšíření prostor v Husově ulici, který si město nechává zpracovat. Budova, kde sídlí strážníci, sloužila kdysi jako hasičská zbrojnice. Už dlouho je jasné, že pro potřeby městské policie není ideální.

Zhruba před sedmi lety začali tehdejší radní plánovat výhledový přesun městské policie do vily v Plavební ulici, kdy by v Husově ulici v centru zůstala už pouze ohlašovna. Dlouho se ale záměr nehýbal z místa. A po posledních volbách před dvěma lety už se začalo rýsovat, že nápad rekonstruovat prostornou stavbu u řeky k realizaci nedospěje. Příčina byla jasná: vše by bylo příliš nákladné a propojení obou sídel městské policie těžko řešitelné.

Podle požadavků strážníků

Nové vedení radnice hledalo jiné řešení, které počítalo se setrváním strážníků v Husově ulici. „Zadali jsme úpravu dispozic všech podlaží podle požadavků městské policie,“ vysvětlil mělnický starosta Tomáš Martinec, podle kterého vznikající projekt řeší například umístění nové tělocvičny s posilovnou pro zaměstnance v přístavbě ve dvoře, šatny, zázemí, prostor pro krizové řízení, kanceláře, školicí místnosti i sociální zařízení. Nabídne rovněž lepší řešení operačního střediska.

Jak připomněl místostarosta Petr Kowanda, jedna z řešených budov je kulturní památkou, a tak bude celý projekt pod dohledem památkářů.

V současné době vedou ke strážníkům schůdky, po chystaných změnách bude ale přístup prostřednictvím rampy bezbariérový.

Kdy se strážníci dočkají lepšího zázemí? „Stavební povolení by mělo být vydáno zhruba za rok a hned po jeho získání se začne s výběrem zhotovitele,“ uvedl mluvčí města Jan Denemark Nováček.