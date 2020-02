Odpoledne v knihovně se neslo ve znamení Rychlých šípů a spisovatele Jaroslava Foglara a děti si mohly vyzkoušet vyndání ježka z klece, a zároveň se dozvědět spoustu nového o spisovateli Jaroslavu Foglarovi. Herní odpoledne bylo doprovodným programem k výstavě Pocta Rychlým šípům, kterou je možné shlédnout v galerii Ve Věži do neděle 22. března.

Do her se zapojily s nadšením nejen děti, ale i ředitelka městské knihovny Hana Lumpeová.

„Na ježkovi v kleci jsem vyrůstal, takže mě provází celý život, je to moje srdeční záležitost. Od mala jsem byl aktivním členem Přátel Jaroslava Foglara, s nimi jsem jezdil i na tábory a mám tam plno přátel. Dnes působím jako skaut ve 48. oddílu skautingu Jestřábů v Praze. Tento skautský klub navštěvoval i Jaroslav Foglar a odtud má vlastně svoji přezdívku Jestřáb,“ prozradil Vojtěch Bursa, jehož skautská přezdívka je Zpravodaj.

Na úterní workshop s dětmi si přinesl na ukázku vlastní výrobu - vykovaného ježka v kleci. "Jsem mimo jiné i uměleckým kovářem a dnes jsem přinesl i cenu - putovní pohár, který jsem získal právě za první místo na mistrovství světa na Memoriálu Jana Tleskače, který se pořádá každý rok již několik let. Mým snem po základní škole bylo stát se uměleckým kovářem. V Roudnici nad Labem, kam jsem se hlásil, však tento obor neotevřeli. Takže jsem vystudoval v Mělníku elektrotechniku. Ale Základní umělecká škola ve Mšeně pořádá kurzy uměleckého kovářství pro děti a dospělé a před čtyřmi roky jsem dostal k Vánocům jako dárek kurz a tenkrát mě to hodně nadchlo. Nakonec jsem se dostal do dílny uměleckého kováře a tam jsem naučil řemeslo v praxi. V Praze v uměleckořemeslné škole jsem chodil na teorii a absolvoval jsem zkoušky, takže je ze mě umělecký kovář a pasíř,“ dodává.

Vojtěcha Bursu, kterému je 26 let, ale živí strojařina, je elektrotechnik. Umělecké kovářství je jeho velkým koníčkem a na velkém ježkovi v kleci je jeho nadšení a zvládnutí řemesla znát.