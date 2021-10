Podařilo se zajistit část chybějících řidičů, a tak obyvatelé Mělníka mají od tohoto týdne lepší autobusové spojení s Prahou než dosud – přičemž s počátkem listopadu je podle organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) naděje na další zlepšení. Zejména pravidelní cestující mohli ocenit, že na lince 349 Mělník–Praha jezdí od pondělka více autobusů. IDSK to vyčíslila na zhruba 70 procent předcovidového stavu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Na sto procent, tedy do dřívějšího režimu, by se provoz autobusů s číslem 349 mohl vrátit od 1. listopadu – alespoň podle aktuálních předpokladů. Totéž by v pracovních dnech mělo od tohoto data platit pro linku 369 Štětí–Praha. IDSK připomíná, že linka 349, jež nyní v ranních špičkách jezdí v patnáctiminutových intervalech, svezení mezi Mělníkem a Prahou nabídne asi o deset minut rychleji než „zastávková“ 369.