Mezi Obřístvím a Neratovicemi zpomalí řidiče práce ve škarpě

Kolony spojené se zdržením. To jsou komplikace, s nimiž by při plánování své cesty měli počítat řidiči, kteří se na Mělnicku chystají vyjet na silnici I/9. Začala tam oprava krajnice a údržba tělesa odvodnění, upozornil v úterý Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic. Pracovat by se mělo až do odpoledních hodin v pondělí 24 srpna.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Antonín Hříbal