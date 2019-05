Mělnicko - Volby do Evropského parlamentu v Cítově probíhaly v klubovně místního sokola. V sobotu kolem 12. hodiny již bylo možno odhadnout, jaká byla volební účast.

Volby do Evropského parlamentu v Cítově probíhaly v klubovně místního sokola. V sobotu kolem 12 hodiny již bylo možno odhadnout, jaká byla volební účast. | Foto: Marta Dušková

"Účast je vyšší, než jsme očekávali. Řekla bych, že v této chvíli je to zhruba devatenáct procent. Při volbách do senátu a do Evropského parlamentu je účast vždy velmi nízká. Celostátní průběh účasti při těchto volbách bývá okolo dvanácti procent,“ podotýká předsedkyně volební komise paní Engelmannová.