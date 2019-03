Jak potvrzuje Radka Klímová, starostka Černuce u Velvar, obnovené MDŽ slaví ve vsi se ženami už potřetí. Dámy, které měly chuť, se proto sešly v zasedací místnosti obecního úřadu už ve středu odpoledne, aby si zde při kávě a pohoštění užily společně svůj březnový svátek. "Pro naše dámy připravily pohoštění kuchařky z mateřské školy. Nechybělo jak sladké, tak slané občerstvení. Každá z dam navíc obdržela k svátku primulku v květináči. K tanci a poslechu všem zahrál harmonikář Rudolf Rytina z Peruce," řekla starostka.

To, že jsou v Černuci aktivní nejen zjara, potvrzuje skutečnost, že zde funguje už delší čas Dámský klub. "Ženy se v zasedací místnosti úřadu scházejí každý týden zhruba na dvě hodinky. Uvaří si kávu a povídají. Když má někdo narozeniny nebo jiné výročí, pohostí se navzájem a společně to oslaví. Scházejí se zde zhruba od října do dubna, když se nedá být dlouho venku," říká starostka.

Kromě Dámského klubu mají v obci i Patchworkový klub, do kterého přijíždějí zájemkyně z celého okolí, třeba i z Roudnice a Kladna. "Jednou týdně se zde koná také jóga, takže neustále stěhujeme v zasedačce stoly a židle. Díky tomu, že jsme požádali o dotaci, měli bychom se dočkat půdní vestavby v budově úřadu, kde vzniknou dvě místnosti. Jedna klubová a jedna větší právě třeba na cvičení jógy," uzavřela starostka.