Částkou ve výši 4,8 milionu korun by kraj mohl podpořit vybudování lávky pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou na Mělnicku. Na návrh, aby obci poskytl účelovou individuální dotaci, v pondělí 15. července kývli středočeští radní. Jejich souhlas však ještě neznamená nic víc než doporučení zastupitelům, jak hlasovat. Právě ti totiž budou mít při rozhodování konečné slovo.

Lávka přes řeku. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

Bývá sice běžné, že se mezi zastupiteli rozpoutá debata, že individuálních dotací by mělo být co nejméně a používat by se měly jen v opravdu výjimečných případech – avšak zpravidla to, co radní navrhnou, nakonec při hlasování získá dostatečnou podporu potřebnou ke schválení.