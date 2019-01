Mělník – Mým kořenům je název projektu, do něhož se mohou zapojit nejen příznivci hudby a výtvarného umění.

Milli Janaková pátrá po svých předcích. | Foto: Jakub Frydrýšek, Městské muzeum ve Volyni

Mělnická hudebnice a výtvarnice Milli Janatková se vrací ke svým kořenům. A podle toho nazvala projekt, jehož výsledkem má být nové hudební album, obrazy a zajímavé kulturní akce.

„Od loňského léta pracuji na průzkumu, rodokmenu a projektu Mým kořenům. Chtěla jsem poznat a pochopit rodinu i sama sebe. Při vzpomínkách na dětství se mi vybavila babička Máňa, která krásně zpívala, a příběh pratety Věry Polenové, dívky z Volyně, které se v roce 1945 seznámila s americkým vojákem, za kterého se provdala do Ameriky. Neuměla přitom ani slovo anglicky. Nakonec ve svém novém domově vystudovala doktorát v hudební skladbě, pedagogicky vedla mnoho studentů, psala knihy a malovala," říká Milli, které prý babiččina a Věřina odvaha dodaly sílu. „Objevování společných předků a jejich odkazu mi přináší porozumění, klid a hluboký smysl."



Právě to jsou věci, které mladá umělkyně ve složitějším období svého života potřebovala. „Co má smysl? Na to jsem se ptala sama sebe v období zdravotních potíží, které mě na půldruhého roku vyřadily z provozu. Musela jsem se zastavit. V roce 2013 jsem vydala album Proměna, tehdy se můj život změnil, i když jinak, než jsem si představovala. Měla jsem dvě možnosti – buď najít příčiny a pochopit, co mé tělo a psychika potřebují, nebo dál úzkostlivě pročítat lékařské zprávy," popisuje Milli Janatková a dodává, že součet jejích zdravotních potíží by vydal na celé album.



Už dva roky se tak rodí projekt písní a grafik s názvem Klid, prosím. „Vznikly skladby v latině, například Hormonální, Mozková nebo Ušní. Brzy mi ale došlo, že musím jít hlouběji. Proto jsem zvolila možnost obnovit svou rovnováhu a objevit kořeny, ze kterých můžu růst dál. A začala jsem se přehrabovat v rodinných archivech," líčí začátky nejnovějšího projektu Mým kořenům.



Milli Janatková chce do svého projektu zapojit veřejnost, své kamarády, přátele a příznivce netradiční hudby i umělecké tvorby. „Na písních jazzového šansonu spolupracuji s vynikajícími muzikanty. Ke každé skladbě, kterou spolu dáme dohromady, pak vytvořím malbu. Společně se můžeme podílet na realizaci alba, hudebních a výtvarných happeningů, výstavy, koncertů a workshopů. Projekt je o naději, uzdravení, vůli chtít překročit obtížné životní výzvy," vysvětluje mělnická umělkyně.



Lidé, které Milli svým příběhem zaujme, si mohou dopředu rezervovat její nové album, přispět na realizaci její výstavy nebo na zpracování knihy o životním příběhu její tety – skladatelky a spisovatelky, která měla úspěch po celém světě. „Půjde o velmi zajímavé příběhy z Čech, americké jižní Karoliny a Aljašky. Na knize budu spolupracovat se synem Věry P. Kistler Davidem," doplňuje nadšená Milli.



Milli Janatková svůj projekt Mým kořenům umístila na internetový portál, kde se do něho může zapojit v podstatě kdokoli. Více informací se zájemci dozvědí na www.millijanatkova.com.

V úterý 8. listopadu od 20 hodin se bude v mělnickém Masarykově kulturním domě konat benefiční koncert Milli Janatkové s kapelou na podporu projektu.