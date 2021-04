/FOTOGALERIE/ Přestože s hořínským zdvižným mostem pohybují stavbaři Metrostavu již několik týdnů kvůli logistice a nejrůznějším testům, uprostřed dubna šlo o mimořádnou chvíli. Okamžik, na který se čekalo dva roky od zahájení výstavby. Proběhl první oficiální zdvih pomocí počítačového řídicího systému.

Unikátní kamenný most na zdymadle v Hoříně má za sebou první oficiální zdvih. | Foto: Metrostav

Za 11 minut vyjela unikátní konstrukce do horní polohy a zase zpět. Kdo se pozdě podíval, nevěřil, že most byl ve vzduchu, protože v dolní poloze vypadá úplně stejně jako v době svého zrození před 116 lety. Modernizace vltavského vodního díla Hořín u Mělníka spěje do finiše. „Velmi mě těší, že se nám podařilo zprovoznit řídicí systém a provést úspěšný první zdvih ovládaný počítačem. Až zařízení vstoupí do zkušebního provozu, budeme sledovat náklony, geometrii, tlaky, hydrauliku a nejrůznější vlivy působící na mostní konstrukci,“ řekl vedoucí projektu z Metrostavu Jan Prokeš.