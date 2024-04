Minice slaví, Kralupy schválily změnu územního plánu. Developer chystá žalobu

/FOTO, VIDEO/ Lidé v Minicích se radují. Developerský projekt v této kralupské čtvrti, který se chystá už několik let, má novou podmínku - druhou příjezdovou cestu. Na pondělním zasedání to schválili zastupitelé města. Může to mít ale dohru u soudu.

Nedělní setkání občanů a kralupských politiků na téma developerské projekty v hasičárně v Minicích. | Video: Alena Hedvíková

Na pondělním zasedání zastupitelé rozhodovali o změně územního plánu týkající se developerského projektu Terasy - Kralupy. A nakonec ji schválili. Pro developera, který plánuje v Minicích postavit 360 bytových jednotek, to znamená nově zajistit na své náklady druhou příjezdovou silnici. Zdroj: Alena Hedvíková Ta se nabízí na jediném místě - směrem k Nehošti. Zatím je to polní cesta, která končí na křižovatce vedoucí ke kralupskému hřbitovu a dále do Dolan nebo k Debrnu. Uzavírka Veltruské se blíží. Zatím není jasné, kudy se řidiči do města dostanou „Naše společná snaha o zlepšení situace kolem developerského projektu Terasy Kralupy a vrácení podmínky - vybudování přivaděče, tedy druhé cesty napojující se zároveň na budoucí obchvat města, která byla v minulém volebním období nešťastně odsunuta na vedlejší kolej, je konečně na dobré cestě," řekl po hlasování zastupitel Jan Doležálek. Doležálek připomněl, že podmínka vybudování druhé příjezdové cesty z územního plánu v roce 2018 rozhodnutím tehdejších zastupitelů zmizela. Počítali s propojením dálnic D7 a D8, jenže obchvat je zatím stále v nedohlednu. Na zasedání na radnici dorazili i obyvatelé Minic, kteří se sešli už o den dříve se zástupci města na besedě v minické hasičárně. V obou dnech ze stejného důvodu: ovlivnit projekt, který vnímají jako příliš velký a s nevyřešeným problémem jediné přístupové cesty ulicí Ke Studánce. Chřestová sezona začala dříve. Do Hostína se zatím jezdí pro bílý chřest Byla mezi nimi například i dětská lékařka Alena Turečková, která se do Minic přestěhovala z Lobečku v roce 1996. „Šli jsme do klidnější lokality. Bylo nám slíbeno, že kolem nás budou maximálně dvojdomky. Teď máme mít z jedné strany zahrady čtyřdomek a z druhé dokonce pětidům." řekla na zasedání zastupitelstva Turečková. Na vyvýšené louce za Minicemi má být podle záměru postaveno 8 bytových domů, 18 dvojdomů, 8 rodinných domů a 4 řadové domy. Městu hrozí sankce Podle starosty Libora Lesáka město dělá vše, co je v jeho silách. „Developer poslal nějaké podmínky, které jsme připomínkovali, a ještě jsme žádnou smlouvu nepodepsali,“ uvedl na zasedání a znovu připomněl, že největším nástrojem města je územní plán. Zároveň zmínil čtyřiadvacet let dlouhou snahu města, aby se začalo s výstavbou obchvatu propojujícího dálnice D7 a D8. Ačkoli kralupští zastupitelé většinově podpořili záměr navrácení podmínky vybudování cesty do územního plánu, není jisté, co se bude dít dále. Městu totiž hrozí sankce. Rekord na spadnutí: přijďte k veltruskému zámku s kachničkou v ruce „Nevím, zda jsou si zastupitelé města plně vědomi toho, co podpořili svým hlasováním. Pokud by byl územní plán takto a v této fázi měněn, byli bychom nuceni použít obranné mechanismy. Městu by pak hrozily opravdu vysoké pokuty," řekl Deníku Ivan Salač, zástupce firmy Terasy Kralupy, kterého o nové podmínce v územním plánu zatím nikdo oficiálně neinformoval. „Zjišťovali jsme u právníků, co městu hrozí, pokud se územní plán změní. V případě, že se v místě ještě nezačalo stavět, hrozí pokuta v řádech statisíců, což odpovídá částce, kterou majitel pozemků do projektu investoval," poznamenal zastupitel Doležálek.

