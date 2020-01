Po dokončení v roce 2021 plavební komora umožní plavbu vysokých lodí do Prahy.

Unikátní je zejména svým zdvižným mostem zachovávající původní ráz technické památky z roku 1905. „Jsem rád, že na naší dopravní infrastruktuře nemáme jenom klasické stavby dálnic a železnic, ale také naprosto unikátní stavbu zdymadla. Viděl jsem, jak naši stavaři umí propojit historické konstrukce s novou technologií a těším se, že za rok touto plavební komorou propluji pod zdvižným mostem,“ uvedl ministr dopravy. Zdůraznil také, že investice do infrastruktury vodních cest budou pokračovat i v letošním roce, kdy se zahájí stavba nového přístavu a plavební komory na Baťově kanále a dalších více než 10 přístavišť na Labi i Vltavě.

Na přestavbě hořínského zdymadla již běží práce na betonování a vyzdívání nových konstrukcí širších ohlaví, s maximálním využíváním původních kamenů z rozebraného 120 let starého zdiva. Kompletují se také nová ocelová vrata a připravují se na jejich osazení do ohlaví plavební komory. Na jaře pak budou práce vrcholit, tak aby 11. června opět mohly velké lodě proplout plavební komoru. Na konci hlavní plavební sezóny se 12. října plavební komora opět uzavře, aby kameníci mohli dokončit veškeré obklady zdí a uvedl se do provozu nový zdvižný most. V březnu roku 2021 pak bude zcela hotovo.