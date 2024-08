Politika v Mělníku prochází od pondělního zasedání změnami. Jindřicha Špergla (TOP 09), který rezignoval na post uvolněného radního, vystřídal Martin Klihavec (nez. Mé Město), dřívější opoziční zastupitel. Ten byl zastupiteli zvolen jako nový, druhý místostarosta. Ze stejného politického uskupení přechází do koalice také Marie Urbánková. Nově bude mít koalice 12 členů. Jindřich Špergl přechází do opozice.

"V rámci dosavadní koalice bylo stále více evidentní, že se názorově s ostatními členy rozcházíme. Poté, co bylo navrženo mé odvolání, jsem dobrovolně rezignoval. Nemohu dále zůstávat v projektu, kterému nevěřím. Mrzí mě pouze forma, kterou bývalí kolegové použili. Rozhodně necítím žádnou zášť a do budoucna budu konstruktivním členem zastupitelstva," uvedl Jindřich Špergl a popřál novému místostarostovi v jeho funkci mnoho úspěchů. "Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům MÚ Mělník za skvělou spolupráci a práci, kterou pro město odvádí," dodal. Sekci dopravy bude mít nově na starosti Tomáš Martinec (ODS), starosta města.

"Rezignací Jindřicha Špergla se automaticky doprava přesunula do mé gesce. Za jeho nepřítomnosti jsem měl jeho agendu na starosti, takže to nebude nic nového. Žádné změny ve vedení úseku dopravy neplánuji," vyjádřil se Deníku Martinec.

Jindřicha Špergla nahradí v radě města Martin Klihavec, který byl zároveň zvolen neuvolněným místostarostou. Ve své gesci bude mít pravděpodobně cestovní ruch, propagaci a komunikaci. "Musíme si sednout v nové koaličním složení a sepsat novou koaliční dohodu a gesce si rozdělit mezi jednotlivce. Kromě cestovního ruchu, propagace a komunikace, bude mít příležitost podílet se na rozvojových projektech, které mu nikdy nebyly umožněny realizovat," sdělil Deníku místostarosta Petr Kowanda (hnutí ANO).

Za zvolení je Martin Klihavec rád. "Několik let pracuji v kulturním dění a snažím se jej rozvíjet. Díky této funkci budu mít další možnosti, jak se na kultuře podílet," řekl krátce po zvolení Klihavec.

Marie Urbánková bude pravděpodobně vykonávat funkci koaličního zastupitele. Kromě toho byla na dobu určitou jmenována radou města do funkce ředitelky na Základní škole Mělník Pšovka. "Na místo se sice přihlásilo šest uchazečů, ale rada města se nakonec rozhodla nevyhlásit vítěze. Nový konkurz proběhne s ohledem na co nejplynulejší fungování školy buď v pololetí letošního školního roku, nebo na jeho konci. Do té doby bude zastávat funkci Marie Urbánková, která má s řízením jiných škol již dlouholeté zkušenosti a má předpoklady pro bezproblémové zajištění chodu školy," uvedl mluvčí Jan Nováček na stránkách města.

K nové funkci Urbánková odmítla cokoliv říct. "Nebudu se vám k tomu vyjadřovat," řekla v krátkosti zastupitelka.