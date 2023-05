Vlaky na trati mezi Mladou Boleslaví a Mělníkem budou od prosincové změny jízdního řádu jezdit jen o víkendech. Na redukci provozu se tento týden dohodl Středočeský kraj se zástupci obcí v regionu.

Železniční trať. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Jde o trať, kde k redukcím provozu došlo už v minulosti a odpor některých obcí proti takovému opatření byl největší. Po výměně vedení radnice po minulých volbách ve Mšeně i jiných obcích ale kraj našel s novým starostou shodu poměrně rychle. Mezi původními požadavky byl návrat dopravy po železnici před rok 2014, kdy vlaků jezdilo více.

„Dojde k zachování železniční dopravy o víkendech celoročně bez zásadního dopadu na spoluúčast jednotlivých obcí či dramatického zhoršení dopravní obslužnosti autobusovou dopravou v regionu,“ uvedl po jednání s obcemi radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký.

Víkendový provoz včetně pátků

Vlaky jezdí aktuálně po celé trase třikrát denně v pracovní dny, o víkendech sedmkrát denně od konce dubna do konce října. Nový jízdní řád počítá v letní sezóně s dvěma páry vlaků mezi Mělníkem a Mšenem v pátek, šesti páry o víkendu. V zimě v pátek vlaky nepojedou, v sobotu a neděli pojedou čtyři. V úseku Mšeno – Mladá Boleslav bude rozsah stejný, jen v pátek pojede jeden pár vlaků.

V případě autobusů dojde k úpravě linky 668, u které část spojů nově povede ze Mšena přes Chorušice do Mělníka, část zůstane mezi Mšenem a Všetaty. Provoz o víkendech plně zajistí vlaky. Ke změně dojde i u linky 747, vybrané spoje budou prodlouženy z Byšic do Všetat.

Kraj si od změny jízdních řádů slibuje úsporu zhruba 8 milionů korun ročně. Dosud obslužnost Mšenska stojí 66,4 milionu korun ročně, nově má 58,3 milionu korun. Obcím se v součtu o 2,9 milionu korun sníží platba na standardy dopravní obslužnosti.

Změny autobusových linek

Linka 668 Mělník – Byšice – Mšeno

V trase Mšeno – Byšice vedena ve stávající trase s časovými posuny spojů. Z Mělnického Vtelna změna trasy namísto do Všetat přes Liblice do Mělníka. O víkendu v provozu pouze nedělní pár spojů.



Linka 689 Mšeno – Stránka – Skalsko

Ranní školní spoj již nebude obsluhovat Skalsko (zajištěno linkou 728).



Linka 695 Mělník – Kokořín – Mšeno

Změna trasy jednoho vybraného spoje přes Lhotku a Velký Borek jako náhrada za vlak.



Linka 696 Mělník – Řepín – Mšeno

Optimalizace spojů na základě přepravních průzkumů, současně se zavádí nové spoje jako náhrada za vlak. Vybrané spoje vedeny přes Velký Borek a Lhotku jako náhrada za vlak. Posílení spojení ze Mšena směrem na Nebužely odpoledne kvůli navýšení kapacity o víkendu v provozu pouze dva páry spojů do Řepína a jeden pár spojů do Mšena.



Linka 699 Mladá Boleslav – Horky nad Jizerou – Kadlín – Mšeno

Zrušení dvou párů spojů do Mšena – spojení z / na noční směny ze Mšena do Mladé Boleslavi nahrazeno linkou 728.



Linka 712 Mladá Boleslav – Katusice – Bělá pod Bezdězem

Redukce spojů na základě požadavků obcí na trase linky (o víkendu mimo provoz), posílení školního spoje do Mladé Boleslavi, zlepšení koordinace spojů mezi linkami 712 a 731 mezi Mladou Boleslaví a Katusicemi.



Linka 728 Mladá Boleslav – Skalsko – Mšeno

Výraznější optimalizace spojů z důvodu koordinace spojů linek 712 a 729 (o víkendu mimo provoz), zavedení nových spojů v 6:30 a 22:30 z Mladé Boleslavi a v 20:15 ze Mšena do Mladé Boleslavi (nově tak zajištěno spojení na třísměnný provoz v Mladé Boleslavi). Nahrazuje ranní spojení ze Skalska do Mšena (dnes linka 689) a večerní spojení z Mladé Boleslavi do Mšena a zpět (linka 699).



Linka 729 Mladá Boleslav – Doubravička – Skalsko

Z provozních důvodů zaveden 1 pár spojů v rámci standardní dopravní obslužnosti pro posílení spojení Skalsko – Mladá Boleslav (optimalizace linky 728).



Linka 731 Mladá Boleslav – Katusice – Plužná

Z důvodu zlepšení koordinace spojů s linkou 712 mírná optimalizace spojů, nedělní spoj zůstává v provozu.



Linka 747 Mělník – Byšice – Všetaty

Prodloužení linky z Byšic do Všetat jako náhrada za linku 668.