Mládežnickému fotbalu na Mělnicku má pomoci grassroots trenér

Mělnicko – Po celé republice se nedostává vesnickým fotbalovým klubům dětí, se kterými by mohly hrát mládežnické soutěže. Talentovaní fotbalisté raději dojíždějí do větších měst, kde mají lepší šance na svůj rozvoj. Na Mělnicku ale velký úbytek nepociťují. Zdejší okresní fotbalový svaz podporuje mládež finančně, jak jen to jde.

V minulém roce na Mělnicku ve fotbale chyběla kategorie staršího dorostu. Přihlásilo se jen šest týmů. Podle předsedy okresního fotbalového svazu Jiřího Kabyla umožnili těmto mančaftům hrát na Kladensku a Boleslavsku. „Letos je to o něco lepší, týmů už máme deset a kategorie staršího dorostu se u nás hraje,“ vysvětluje Kabyl.

Počty mančaftů, které hrají okresní fotbalové soutěže

Dorostenci – 10 týmů

Starší žáci – 8 týmů

Mladší žáci – 16 týmů

Starší žáci letos začali v deseti mužstvech, ale během prvních měsíců se hned dvě odhlásila pro nedostatek hráčů, takže nyní pokračují v osmi týmech. „Mladších žáků je registrovaných šestnáct a u přípravek je to velmi podobné,“ říká předseda svazu s tím, že je to těžké porovnávat, protože ne všechny oddíly hrají okresní soutěže. Někteří se přihlašují i do krajských. „Zatím ale nejsme ve fázi, kdy by šlo říci, že nám nějak rapidně mizí mládež.“

Fotbalový svaz ale nedávno nabídl možnost slučovat některé týmy dohromady. Například dorostenci z Čečelic a Byšic hrají pod jednou vlajkou, jako jeden tým. Zároveň jim tím ale nebyla upřena možnost nastupovat v chlapské kategorii za své mateřské kluby, což je podle Kabyla velkou výhodou.

Okresní fotbalový svaz podporuje zdejší mládežnické týmy i finančně. „Když jsem kandidoval na předsedu, tak jsem řekl, že mládeži budeme platit náklady na rozhodčí, což jsme loni dělali. Uvolnili jsme tak částku zhruba 200 tisíc korun. Teď platí tyhle náklady na rozhodčí FAČR,“ uvedl Kabyl.

„Na posledním zasedání výkonného výboru jsme navíc odsouhlasili, že každý, kdo dohraje mládežnickou kategorii, ať už je to dorost, starší nebo mladší žáci, tak od nás dostanou poukaz na nákup zboží. Dorost a starší žáci osm tisíc a mladší žáci šest tisíc. V tuto chvíli jsme tak uvolnili pro mládež 240 tisíc v nákupu na zboží,“ řekl předseda. Podle jeho slov se ale nedá říct, že by na Mělnicku byl úbytek dětí. „Ale dovedu si představit, že by těch mládežnických oddílů bylo víc.“

Fotbalová asociace České republiky reaguje na nepříznivý vývoj především v okresním fotbale, který zasáhl celoevropský trend úbytku týmů i hráčů. V jejich řadách začíná působit 80 Grassroots trenérů mládeže, kteří budou s pomocí k dispozici především klubům na vesnicích a v malých městech. Na Mělnicku to bude Dominik Šonský, který bude místním týmům pomáhat s tréninky a začleňováním dětí do sportování, především do fotbalu. Bude zodpovědný především za mládežnický a neprofesionální fotbal, který bude klubům k dispozici s řešením jejich aktuálních problémů, budou hledat cesty, jak zvýšit a následně udržet členskou základnu klubů, důležitou součástí jejich práce pak bude i vzdělávání a inspirace trenérů, učitelů tělesné výchovy, ale i rodičů.