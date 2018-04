Mladý vlk z Kokořínska uhynul pod koly auta

Mělnicko – Mladý vlk byl sražen projíždějícím automobilem minulý týden na dálnici D10 u Brodců nad Jizerou na Mladoboleslavsku.

Vlk. Ilustrační fotoFoto: Deník / Kilián Milan

Nejbližší trvalá smečka se podle vedoucího Správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj Ladislava Pořízka nachází právě na Kokořínsku. Nabízí se tedy odpověď, že se jedná o mladého samce, který se oddělil od smečky a vydal se vlastní cestou hledat nové teritorium. „U vlků je známo, že někteří jedinci v Evropě urazí i tisíce kilometrů. Tento bohužel nepřešel ani první dálnici,“ uvedl Pořízek.

Ve středu ohlásil jeden z projíždějících řidičů sražené zvíře, pravděpodobně vlka, magistrátu v Mladé Boleslavi. Sražené zvíře bylo bezpečně identifikováno jako mladý samec vlka obecného. „Vlk byl do sražení ve výborné fyzické kondici, jeho hmotnost byla určitě přes čtyřicet kilogramů,“ říká Pořízek. Otázkou zůstává původ jedince a cíl jeho cesty. Přesný původ by měly vyřešit prováděné genetické testy, kterých se ujala Česká zemědělská univerzitě v Praze.

Smečka vlků se na Kokořínsku usadila před více než čtyřmi lety. Podle záběrů ochranářů se každoročně rozmnožuje. „Smečka je stabilizovaná. Nemáme signály o hladovění nebo zdravotních problémech,“ řekl Ladislav Pořízek. Loni se stejně jako rok předtím narodila čtyři vlčata. Je to patrné ze záběrů fotopastí.

Předloňská mláďata už v tuto chvíli součástí smečky zřejmě nejsou. Mláďata smečku relativně brzy opouštějí. Kam zamířila, o tom se dá podle Pořízka čistě jen spekulovat. „Část mláďat se zřejmě vrací do Lužice a část hledá nová teritoria po České republice,“ uvedl. Agentura ochrany přírody a krajiny má podle jeho slov desítky záznamů z celé republiky. „Zpravidla jsou to migrující jedinci,“ řekl Pořízek. Předpokládá, že vlci by mohli zamířit do Brd či za smečkou do Krušných hor nebo dokonce na Šumavu. „Ta je ale nyní spíše obsazovaná bavorskými vlky,“ dodal.

Nadšení ze současného množení vlků v regionu sice nesdílí všichni farmáři, ale naopak přítomnost vlků je podle ochránců v mnoha ohledech velmi užitečná. Dobré životní podmínky mají vlci v Máchově kraji díky dostatku kořisti, jako jsou divoká prasata, daňci, jeleni a srnci. Velkým přínosem vlka v krajině je tak podle ochránců přírody regulace těchto zvířat, která jsou v české krajině přemnožená a poškozují lesní porosty.

Vlci byli v českých zemích vyhubeni koncem 19. století. Do CHKO Kokořínsko-Máchův kraj se navrátili na jaře roku 2014. O pár měsíců později tam byla zaznamenána první vlčata na území ČR po více než sto letech. Před dvěma lety jednoho vlka zřejmě zastřelil pytlák. "Viníka se nepodařilo najít," uvedl Pořízek. Mrtvé zvíře nalezl tehdy houbař v lese nedaleko obce Brenná na Českolipsku. Střet s autem podle Pořízka vyloučili, neboť kostra zvířete nebyla porušená. "S největší pravděpodobností došlo k zástřelu, kdy kulka prošla břišní dutinou a nezůstala v těle. Tomu odpovídal i stav vlka, nohy měl zakrvácené," řekl. Podle Pořízka šlo zřejmě o jediný takový případ v CHKO Kokořínsko.