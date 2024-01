Podruhé do klece. Modelka z Mělníka ze zranění při zápasech strach nemá

/FOTOGALERIE/ Živí se jako modelka a influencerka. Třiadvacetiletá Denisa Ryndová z Mělníka se ale nebojí žádných výzev. Věnuje se i bojovým sportům a už podruhé se rozhodla vstoupit do klece v soutěži Clash of the Stars, spojující ostré zápasy a zábavnou show.

Denisa Ryndová z Mělníka byla finalistkou soutěže Supermiss 2019. | Foto: se svolením Denisy Ryndové

Nevypadáte jako zápasnice MMA, přesto jste se rozhodla zkusit zápasit. Co vás k tomu vedlo?

Od dětství jsem si chtěla vyzkoušet každý sport. Hrála jsem fotbal, tenis, chodila na gymnastiku nebo tancovala. Bojové sporty zatím v mé sbírce chyběly. Chodila jsem už dříve koukat se na zápasy a vždycky mě pohltila jejich atmosféra. Nebojíte se, že si třeba zlomíte při zápase nos?

O svůj vzhled se vůbec nebojím, zranění bohužel z tomuto sportu patří. Naštěstí odcházím z tréninku pokaždé jen s modřinami, tak snad to tak zůstane. Kralupy polikliniku v Nerudovce nekoupí. Na příští rok plánují jiné projekty Je to už podruhé, co jdete zápasit. Jak se připravujete?

Příprava je teď mnohem tvrdší. Mám tréninky většinou dvakrát denně a nikdo mě moc nešetří. Moje příprava probíhá na Mělníku v FFC Mělník a k tréninkům se přidává také můj přítel. Clash of the Stars je kontroverzní soutěž. Jak ji vnímáte vy?

Clash je samozřejmě svým způsobem kontroverzní, ale přesto je zájem diváků velký. Mě osobně to velice bavilo jako diváka a jsem moc ráda, že jsem se stala jeho součástí. Přinášíme lidem jiný druh zábavy, který tady v Česku ještě nebyl, ale zároveň rozšiřujeme povědomí o bojových sportech. Medová cesta u Spolany: Včelaři otevírají u neratovického areálu naučnou stezku Na Instagramu máte přes sto tisíc sledujících. Pocházíte přitom z Mělníka, kde asi není mnoho influencerů. Jak se vám podařilo získat tolik sledujících?

Každý se mě vždy ptá, jaký je návod stát se úspěšným influencerem, ale bohužel ho nemám. Začala jsem sdílet svůj život z modelingu, kolem koní a celkově z mého života. Zapůsobila jsem tím na mnoho lidi na internetu, dlouho jsem si ale ani neuvědomovala, kolik lidí na má videa vlastně kouká.

