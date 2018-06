Moderní kostel v Libiši rozbouřil vášnivé debaty

Libiš – Moderní Kostel nejsvětější Trojice a Kardinála Berana s pastoračním střediskem, který chce vybudovat církev v historické části Libiše, názorově rozdělil nejen místní, ale i nejbližší okolí.

Na posledním květnovém zasedání zastupitelů obce Libiš předložil starosta Zdeněk Mráz graficky zpracovaný návrh nového kostela. A vyvolal tím bouřlivou diskuzi.

„Studie fajn, ale vizualizace se tvůrcům moc nepovedla, respektive by to chtělo popisek "ilustrační obr." tohle nebude solitér v krajině, takže výsledná realizace v kontextu okolí bude působit jinak. Ale dokud ho neuvidím stát, tak neuvěřím, že to není jen další zbožné přání, stejně jako bylo hříchem zbytečné zboření zdejší hospody v 90. letech,“ uvedl Jan Chodějovský, jeden z místních lidí.

Další se bouří, že je zbytečné stavět další církevní stavbu. „Proč kostel? Vždyť jich je tady dost?“ nechápe místní obyvatelka Martiny.

„Na stavbu se těším a budu rád sledovat vznik architektonického skvostu pana Fránka. Libiš může být unikátem ve světě, a pokud se plánuje koncertní síň uvnitř, je to jen dobře. Budeme blízko kultuře. Nebojím se nových věcí,“ vyjádřil se Martin k obrázkům studie na sociálních sítích. Během jednoho dne se v anketě pro nebo proti kostelu vyjádřilo dvanáct lidí. Z toho pět lidí vidělo nový moderní kostel jako negativní přínos, i když své důvody přesněji nespecifikovali.

Návrh libišské stavby na první pohled rozhodně upoutá svým vzhledem a koncepcí. „Kostel je plánován pro dvě stovky lidí. Věřících ve farnosti přibývá a bohužel nemáme zázemí, kde bychom se mohli setkávat,“ vysvětlil farář Peter Kováč.

Umístění nového kostela je v katastru obce Libiš v současné době na volném prostranství naproti stávajícímu kostelíku sv. Vojtěcha. Architektonické zpracování sakrální stavby zpracoval významný český architekt a pedagog Zdeněk Fránek. Realizoval řadu staveb, projektů, přednášek a výstav nejen v České republice, ale i v zahraničí mimo jiné v Pekingu, Gentu, Utrechtu, Hildesheimu nebo ve Vídni.

„Architekt Zdeněk Fránek dodržel stejnou linii půdorysu kostela svatého Vojtěcha a přizpůsobil tak návrh i venkovnímu pohledu. Plánujeme v okolí kostela i odpočinkové zóny pro seniory i rodiče s dětmi místo pro mezigenerační setkávání. Kostel je uvnitř koncipován prostory, které využije široká veřejnost ke koncertům, výstavám nebo významným životním událostem rodin“ doplnil Kováč.

Pozemek je ve vlastnictví církve a jen nepatrná část 53 metrů čtverečných patří obci. Avšak tato část pozemku zaznamenala mezi diskutujícími na zastupitelstvu mnoho emocionálních názorů. Bohužel chyběla na tomto jednání protistrana tedy farář Peter Kováč, aby jednotlivé názory slyšel a vysvětlil či jim mohl oponovat. „V současné době jsem pana faráře informoval o předložení návrhu místnímu zastupitelstvu. Požádal jsem ho, zda by na dalším červnovém jednání zastupitelstva mohl on nebo architekt blíže vysvětlit zamýšlený projekt,“ řekl starosta Mráz.

Na červnovém zasedání obecního zastupitelstva farář Peter Kováč seznámí blíže se samotným návrhem a koncepcí kostela lidi z farnosti i z okolí. Podle svých slov očekává diskuzi na toto téma a věří, že komunikace bude v pozitivním duchu.