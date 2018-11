Most Josefa Straky je konečně otevřený!

Mělník /FOTOGALERIE/ – Mělnické dopravě se konečně částečně uleví. Od pátečního poledne už mohou chodci i automobily na starý most přes Labe, který je pojmenován po místním veslaři a olympionikovi Josefu Strakovi. Opravy trvaly přesně rok a celá rekonstrukce vyšla na 53 a půl milionu korun. Výše dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury činila neuvěřitelných padesát milionů.

Most Josefa Straky je dlouhý 254 metrů a je postaven ze 128 tun vážící ocelové konstrukce.Foto: Deník / Barbora Walterová

Kolaudace dopadla dobře a přesně ve dvanáct hodin tak starosta Mělníka Ctirad Mikeš spolu s dalšími mohl přestřihnout slavnostní pásku na mělnické straně mostu. První automobil, který mohl po mostě projet, bylo vozidlo mělnické radnice a řídil ho sám první místostarosta Milan Schweigstill. „Na dnešní den jsem se strašně moc těšil. Znovuzprovoznění mostu jistě pomůže dopravě ve městě, protože nový most přes Labe je dnes a denně ucpaný,“ uvedl Schweigstill.

Generální rekonstrukce byla dokončena k osmdesátému výročí této technické památky, evidované na seznamu nemovitých památek České republiky. „Generální rekonstrukce by měla vydržet minimálně dalších padesát let,“ uvedl mělnický starosta Ctirad Mikeš.

První most, který byl v těchto místech vůbec postaven, byl celokovový příhradový most a otevřen byl v listopadu roku 1888. V roce 1938 byl otevřen už ocelový most Josefa Straky, který ovšem ještě nenesl jeho jméno.