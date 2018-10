Most Josefa Straky v Mělníku otevřou za dva týdny

Mělník - Most Josefa Straky v Mělníku je téměř hotový. Podle mělnického místostarosty Milana Schweigstilla se dokončují už jen chodníky pro pěší. „Šalují je a betonují a vše už je skoro hotové,“ potvrdil místostarosta. Vozovka už je položená a je zcela v pořádku.

Most Josefa Straky.Foto: Deník / Walterová Barbora

Úřady stanovily kolaudaci na pátek 16. listopadu. Vedení radnice slibuje, že jakmile bude vše oficiálně schválené, most bude okamžitě průjezdný. „Kdyby byly všechny práce hotové dřív, pokusím se udělat vše pro to, aby se kolaudace posunula na dřívější termín,“ řekl Milan Schweigstill s tím, že zatím nejsou žádné zprávy, že by na mostě něco nebylo v pořádku.

I když bylo původně avizováno, že most bude otevřený už ke konci října, nepodařilo se, i když mělnická doprava urputně volá po jeho zprůjezdnění. „Práce probíhaly pomaleji, než jsme původně očekávali,“ vysvětlil místostarosta.

Celkové náklady na generální opravu starého mostu, který pochází z roku 1938 a byl prvním celosvařovaným mostem u nás, se vyšplhaly až na dvaapadesát milionů korun. „Padesát milionů bylo z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury a zhruba dva miliony zaplatilo město z vlastní kasy,“ vysvětlil Schweigstill s tím, že původně mělo dílo stát padesát milionů, ale objevily se vícenáklady.

„Po odkrytí mostu bylo zjištěno, že jsou tam na konstrukci navařené železné pláty zřejmě z doby, kdy se most v sedmdesátých letech opravoval. Nebyly odnikud vidět a teď vyplavaly na povrch,“ vysvětluje mělnický místostarosta a dodává, že vina nebyla na straně stavební firmy ani na straně radnice. Přepokládá se, že most vydrží dalších padesát let bez dalších větších zásahů.

Objevily se však nečekané komplikace s hnízdícími holuby, kteří se na svá místa v mostní konstrukci vraceli i přes veškerý hluk a pohyb pracovníků stavební firmy. Ve chvíli, kdy dělníci odkryli povrch mostu, ukázalo se, že na některých nosnících jsou doslova desítky centimetrů nánosů holubího trusu, který železnou konstrukci silně poškozuje.

Podle odborníků jeden holub vyprodukuje průměrně za rok deset až dvanáct kilogramů trusu. „Podařilo se nám vysoutěžit zakázku na ochranné sítě proti holubům, které nás vyjdou na 700 tisíc korun. V příštích dnech už by se na konstrukci měly instalovat,“ dodal Schweigstill, že tato částka pochopitelně není započítána do celkových nákladů na opravdu mostu Josefa Straky.

Most Josefa StrakyPůvodně zde byl v roce 1888 postaven nýtovaný most příhradové konstrukce, který měl asi 255 metrů a stál na pilířích, které slouží dosud. V roce 1937 první most již dosluhoval a tak bylo přistoupeno ke zbudování mostu dnešního. Ten byl postaven v roce 1938 na původních pilířích a patří k prvním celosvařovaným mostům u nás. Ocelovou konstrukci zhotovila mostárna ČKD ve Slaném.



V roce 1977 došlo v pilíři na straně u Brozánek k trhlině, která způsobila pokles ložiska a začalo se uvažovat o novém mostě, který byl postaven až v roce 1993 a navazuje na obchvat Pšovky a Mlazic. Od roku 2012 nese starý most jméno mělnického veslaře Josefa Straky, kterému zde byla odhalena i pamětní deska.